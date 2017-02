Toyota Yaris ondergaat facelift

7 februari 2017 | De Toyota Yaris ondergaat een facelift. Voortaan is de Yaris standaard voorzien van Toyota Safety Sense (TSS); een pakket actieve veiligheidssystemen. De vanafprijs is echter onveranderd (vanaf 14.495 euro). Verder volgt de nieuwe, geavanceerde 1.5 benzinemotor de 1.3 benzinemotor op. De 1.5 motor is zuiniger, levert betere prestaties en claimt meer rijplezier. De vernieuwde Yaris komt natuurlijk ook als hybride. De vnieuwde Toyota Yaris beleeft op de Autosalon van Genève zijn werelddebuut.

Alle versies van de vernieuwde Yaris profiteren vanaf nu van het standaard aanwezige Toyota Safety Sense. Dit pakket actieve veiligheidsvoorzieningen omvat een Pre Crash Safety System met Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Automatic High Beam en Road Sign Assist (afhankelijk van het uitrustingsniveau).

Toyota heeft de Yaris krachtiger gemaakt en meer onderscheid vormgegeven. De hatchback toont breder en lijkt dichter op het asfalt te liggen. De krachtiger look wordt onderstreept door de combinatie van voorbumper, koplampen en een bredere, trapeziumvormige 3D-look-grille. LED dagrijverlichting is geïntegreerd in de koplampen en loopt door in chromen accenten. De nieuwe LED achterlichtunits zijn geïntegreerd in de achterklep en geven de Yaris in combinatie met de nieuwe achterzijde een moderne uitstraling.

Toyota levert de Yaris met nieuw vormgegeven 15- en 16-inch (lichtmetalen) velgen. Verder is te kiezen uit twee nieuwe carrosseriekleuren: Hydro Blue en Lava Red. De nieuwe Design-uitvoering kent opvallende Fire Red-accenten voor het in- en exterieur.

Met de nieuwe 1,5-liter VVT-iE viercilinder benzinemotor (82 kW/111 pk) volgt de uitgaande 1.3 benzinemotor op. Ondanks meer slagvolume is de nieuwe motor tot 12 procent zuiniger en 10 procent krachtiger. De nieuwe motor heeft een hoge thermische efficiëntie van 38,5 procent, wat de efficiency verhoogt. Bovendien is in de nieuwe motor technologie toegepast uit de hybride modellen. Zo kent de motor kent een Otto- én Atkinsoncyclus voor betere en meer zuinige prestaties. Ook de CO2-uitstoot is lager. Het maximumkoppel ligt met 136 Nm bij 4.400 tpm een stuk hoger. Hiervan is 118 Nm al vanaf 2.000 tpm beschikbaar.

De focus van het interieurdesign lag op een frisse, modernere uitstraling met nieuwe materialen en een verbeterde ergonomie en human-machine-interface (HMI). Het instrumentarium bevat een duidelijker afleesbaar 4,2-inch TFT-kleurendisplay voor de weergave van belangrijke rijgegevens zoals het verbruik (vanaf Aspiration). De bediening hiervan gebeurt vanaf het stuurwiel dat voortaan voorzien is van pianolakzwarte accenten. Andere wijzigingen zijn de ventilatieopeningen met trendy propeller-design, blauwe instrumentenverlichting en een meer gestroomlijnde bediening van het multimedia-touchscreen, waaronder nieuwe gebruikersvriendelijkere bedieningstoetsen.

Wie de Yaris Bi-tone kiest met een chique zwart gelakt dak, zwarte raamstijlen en deels zwarte voorzijde, krijgt een interieur waarvan de kleur is afgestemd op die van de carrosserie, zoals blauw met blauw/zwart of grijs met brons/zwart. Deze interieurkleuren komen terug in het dashboard, deurpanelen en stoelen. Nieuwe Executive- en Premium-uitvoeringen bieden een extra luxe interieur met onder meer half-lederen bekleding.