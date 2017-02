Mercedes-AMG introduceert E-Klasse Estate

2 februari 2017 | De Mercedes-benz E-Klasse Estate is er nu ook als E63 en E63 S. Net als in de sedan zorgen de 4,0 liter V8-biturbomotor met een maximumvermogen van 450 kW/612 pk en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ voor sportieve prestaties. De acceleratie van 0 naar 100 km/h in 3,5 seconden is een nieuw record in het segment. Tegelijkertijd is de motor door de standaard cilinderuitschakeling efficiënter dan voorheen. De wereldpremière vindt plaats tijdens de Autosalon van Genève in maart 2017. De verkoop start in april 2017, terwijl de marktintroductie gepland staat in juni 2017.

De nieuwe Estate heeft een nog snellere respons op het gaspedaal dan zijn voorganger: de AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi Clutch Technology) negentraps sporttransmissie beschikt over een natte koppeling. Een ander kenmerk is de nieuwe vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+, die de voordelen van verschillende aandrijfconfiguraties combineert. De koppelverdeling op de voor- en achteras, die voor het eerst volledig variabel is, zorgt onder alle omstandigheden voor een optimale tractie.

Elk detail van het exterieur is erop gericht om de AMG Driving Performance tastbaar te maken. Het kenmerkende, sportieve front dat vanaf de A-stijl specifiek voor dit model is vormgegeven, laat zien hoeveel aandacht Mercedes-AMG ook aan het design heeft besteed. Voor het eerst bij een AMG-Estate is de motorkap, net als bij een Coupé, tussen de voorspatschermen en de voorbumper ingebed, wat voor een compleet andere, dynamische aanblik zorgt. De krachtiger ogende en 27 millimeter bredere wielkasten creëren ruimte voor de grotere spoorbreedte en voorwielen.

De brede voorbumper in jetwing-design met zwarte flics en de grote frontsplitter onderstrepen de kracht van de nieuwe modellen. Ook staan ze symbool voor de complexe koeltechniek; een kenmerk uit de autosport en opnieuw een optische verwijzing naar de krachtige motor.

De dorpelverbreders verlagen de Estate optisch en benadrukken het algehele lijnenspel, met als afsluiter een atletische achterzijde met een inzetstuk in de achterskirt in diffusorlook en twee hoogglanzend verchroomde dubbele uitlaatsierstukken. De kenmerkende AMG-V8-sound is afgestemd op de Estate.

De designers en de aerodynamica-experts hebben nauw samengewerkt bij de ontwikkeling van de E63 4MATIC+ Estate. Hun kennis leidde niet alleen tot de markante AMG-styling, maar ook tot een performancegerichte aerodynamica - voor een dynamisch rijgedrag op bochtige wegen en een optimale stabiliteit bij hoge snelheid op de snelweg.

De 4,0-liter AMG-V8-biturbomotor levert in de E63 S 4MATIC+ Estate meer vermogen dan voorheen: 450 kW/612 pk. Het maximumkoppel bereikt met 850 Nm eveneens een nieuw niveau. De E63 4MATIC+ Estate beschikt over een vermogen van 420 kW/571 pk en een koppel van 750 Nm. De S-versie legt de sprint van 0 naar 100 km/h in 3,5 seconden af, de E63 4MATIC+ in 3,6 seconden.

Dankzij de standaard cilinderuitschakeling AMG Cylinder Management en een aantal andere maatregelen is de nieuwe performance-estate relatief efficiënt. Het gecombineerde brandstofverbruik bedraagt 9,1 l/100 km en de gecombineerde CO2-emissie is 206 g/km. Voor het eerst zijn twee twin-scroll turbo's toegepast, om ervoor te zorgen dat de 4,0-liter AMG-V8-motor over een hoger vermogen en snellere reacties beschikt. Dit zorgt ervoor dat er minder uitlaatgastegendruk is en het staat tevens garant voor een geoptimaliseerde gascyclus, wat resulteert in een hoger vermogen, een spontane respons en een hoog koppel bij lage toerentallen.

Beide Estate-modellen zijn standaard voorzien van de vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het nieuw ontworpen intelligente systeem combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten: de voor het eerst volledig variabele koppelverdeling over de voor- en achteras zorgt voor een optimale tractie op elke ondergrond. Hierdoor kan de bestuurder vertrouwen op een hoge rijveiligheid.

De continu aangedreven achteras wordt door een elektromechanisch geregelde koppeling op variabele wijze met de vooras verbonden. Daarbij wordt continu berekend wat de optimale koppelverdeling is. Er kan voor vierwielaandrijving met een maximale grip worden gekozen, maar ook voor uitsluitend achterwielaandrijving. Naast de grip en de dwarsdynamiek verbetert de vierwielaandrijving ook de langsdynamiek voor een nog betere acceleratie.

De AMG SPEEDSHIFT MCT negentraps transmissie is specifiek afgestemd op beide modellen, door middel van nieuwe hardware en software. De software zorgt voor korte schakeltijden en indien nodig wordt snel meerdere versnellingen teruggeschakeld, terwijl de tussengasfunctie voor een spannendere rijervaring zorgt. Een natte koppeling heeft de plaats van de koppelomvormer ingenomen. Dit bespaart gewicht en zorgt voor optimale reacties op het gaspedaal, met name bij het accelereren en bij lastwisselingen.

De vier AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's 'Comfort', 'Sport', 'Sport+' en 'Individual' zorgen ervoor dat de bestuurder de afstelling van de E 63 Estate naar wens kan aanpassen. Onder meer de afstelling van de motor, de transmissie, het onderstel, de besturing, het ESP en de vierwielaandrijving worden daarbij aangepast. Onafhankelijk van de DYNAMIC SELECT-rijprogramma's kan de bestuurder ervoor kiezen om door het indrukken van de 'M' knop de handmatige schakelmodus te activeren, waarbij schakelacties uitsluitend worden uitgevoerd met de stuurschakelpaddles. De onderstelmodi kunnen desgewenst afzonderlijk worden aangepast. De S-versie biedt tevens het rijprogramma 'RACE', voor bijzonder sportief rijden op circuits. Alle parameters zijn in dit geval gericht op maximale prestaties.

De dynamiek en de hoge bochtsnelheden van de nieuwe modellen zijn ook te danken aan het volledig nieuw ontwikkelde AMG-onderstel met meerkamer-luchtveringssysteem. De vooras met vier draagarmen maakt gebruik van gesmede aluminium componenten. De afzonderlijke wielgeleidings- en wielveringselementen zorgen samen met de grotere spoorbreedte voor een betere dwarsacceleratie in combinatie met minimale aandrijfinvloeden in de besturing. De eveneens modelspecifieke, compleet vernieuwde achteras is speciaal afgestemd op de hogere rijdynamiek.

De stijfheid van de luchtveren kan door het in- of uitschakelen van afzonderlijke luchtkamers over een groot bereik worden aangepast. Er zijn drie veerafstellingen beschikbaar, afgestemd op het geselecteerde rijprogramma en de rijomstandigheden. De veerafstelling wordt automatisch straffer bij plotselinge lastwisselingen, in snelle bochten, bij krachtig accelereren en bij hard remmen, wat op effectieve wijze duik- en rolbewegingen tegengaat en er tegelijkertijd voor zorgt dat de performance-estate over een maximale stabiliteit beschikt.

De adaptief verstelbare demping is in te stellen in drie standen ('Comfort', 'Sport' en 'Sport+') die uiteenlopen van langeafstandscomfort tot maximale sportiviteit. De trek- en drukstand worden daarbij afzonderlijk versteld en de vrij programmeerbare kenvelden maken een grote spreiding tussen de minimale en maximale dempingskracht mogelijk. Het verschil tussen een comfortabele en een sportieve onderstelafstelling is nog verfijnder en al naargelang de stijl duidelijk waarneembaar.

Voor een verbeterde tractie en rijdynamiek beschikt de E 63 4MATIC+ Estate over een mechanisch achterassperdifferentieel, terwijl het S-model is voorzien van een elektronisch geregelde versie. Beide verminderen het doorslippen van het wiel aan de binnenzijde van de bocht, zonder ingrepen in het remsysteem. De bestuurder kan daardoor sneller en krachtiger uit bochten accelereren. De auto blijft stabieler bij remacties op hoge snelheid, het sperdifferentieel verbetert daarnaast de grip bij het wegrijden vanuit stilstand.Het grootste voordeel van het elektronische achterassperdifferentieel is de nog verfijndere en proactievere regeling, waardoor het grensbereik nog verder wordt verschoven en het eenvoudiger wordt om het grensbereik te verkennen. Het drietraps ESP met de functies 'ESP ON', 'SPORT Handling Mode' en 'ESP OFF' werkt nauw samen met het achterassperdifferentieel en de vierwielaandrijving, en is optimaal afgestemd op de hoge dynamiek.

De E63 S 4MATIC+ Estate is voorzien van dynamische motorsteunen, die de voordelen van soepel afgestelde motorsteunen (voor maximaal comfort) combineren met die van straf afgestelde motorsteunen (voor maximale rijdynamiek). De stijfheid van de dynamische motorsteunen kan traploos en razendsnel worden aangepast aan de rijomstandigheden en de vereisten. Dit zorgt voor een grotere nauwkeurigheid bij een dynamische rijstijl, terwijl de soepele motorsteunafstelling voor meer comfort zorgt.

Beide modellen zijn voorzien van een elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging met variabele overbrenging, die zich dankzij de tandheugeloverbrenging kenmerkt door een nauwkeurige en authentieke feedback. De mate van stuurbekrachtiging kan worden aangepast met behulp van de modi 'Comfort', 'Sport' en 'Sport+'. De instellingen worden automatisch geregeld aan de hand van het geselecteerde DYNAMIC SELECT-rijprogramma, ook kunnen deze zelf worden gekozen via het programma 'Individual'. De bestuurder hoeft bij lage snelheden maar weinig te sturen, terwijl hij bij hoge snelheden kan vertrouwen op een stabiele rechtuitloop.

Het high-performance AMG-remsysteem zorgt ook bij intensieve belasting voor een snelle, betrouwbare vertraging. Ook is het goed bestand tegen fading. De composietremschijven zijn inwendig geventileerd en geperforeerd. Op de vooras hebben ze de maat 360 x 36 mm in combinatie met vaste remklauwen met zes zuigers, op de achteras zijn ze 360 x 24 mm en voorzien van zwevende remklauwen met één zuiger.

De S-versie is voorzien van nog grotere composietremschijven op de vooras in de maat 390 x 36 mm. Bovendien is het keramische AMG-remsysteem optioneel leverbaar, met remschijven in de maat 402 x 39 mm op de vooras en 360 x 32 mm op de achteras.

De focus op sportiviteit wordt in het interieur benadrukt door tal van details. Het met zwart nappaleder beklede AMG Performance-sportstuur past perfect bij een sportieve rijstijl. De bestuurder en voorpassagier worden op de sportstoelen voorin dankzij de verbeterde zijdelingse ondersteuning ook in snel genomen bochten goed op hun plek gehouden. AMG Performance-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen zijn optioneel leverbaar. Het interieur van de S-versie is nog verder verfijnd: het dashboard en de bovenkant van de portieren zijn bekleed met nappaleder in kristalgrijs en het sportstuur is voorzien van een grijze 12-uur-markering.