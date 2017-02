Mercedes maakt fabrieken klaar voor elektrische auto

2 februari 2017 | Mercedes-Benz Cars zet de volgende stap in de implementatie van zijn elektro-offensief: de fabriek van Mercedes-Benz in het Duitse Sindelfingen gaat elektrische auto's produceren voor het productmerk EQ. Zodoende wordt de fabriek een Competence Center voor elektroauto's uit het hogere segment. De productie van de toekomstige EQ-modellen wordt geïntegreerd in de serieproductie in de bestaande Mercedes-Benz fabrieken op vier continenten.

De nieuwe generatie elektroauto's zal worden gebaseerd op een technisch platform dat speciaal wordt ontwikkeld voor elektrische modellen. Dit platform kan qua grootte worden aangepast en is zodoende toepasbaar voor verschillende modellen. In welke fabrieken de EQ-modellen geproduceerd gaan worden, is afhankelijk van de vraag naar deze modellen.

De productie van de nieuwe elektromodellen van het merk EQ wordt geïntegreerd in de normale serieproductie in de bestaande fabrieken. Innovatieve en toekomstgerichte productietechnologie stelt nieuwe eisen aan de werknemers, die intensief worden getraind. Hiervoor worden speciale kwalificatieprogramma's opgezet, bijvoorbeeld op het gebied van hoogvoltagetechnologie onder productieomstandigheden. Junior managers worden eveneens voorbereid om te werken met de technologieën van de toekomst.

Mercedes-Benz Cars heeft alle activiteiten met betrekking tot elektromobiliteit ondergebracht bij het nieuwe productmerk EQ, waarbij de Concept EQ een duidelijke voorbode vormt van een compleet nieuwe generatie auto's. Mercedes-Benz Cars wil voor 2025 meer dan tien elektromodellen gaan lanceren in alle segmenten, van smart tot grote SUV's. De onderneming gaat ervan uit dat het aandeel van elektroauto's in de totale afzet van Mercedes-Benz tot 2025 tussen de 15 en 25 procent zal liggen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de infrastructuur en de klantwensen. Het productmerk EQ speelt een centrale rol in de bedrijfsstrategie met betrekking tot de mobiliteit van de toekomst, die wordt omschreven onder de noemer CASE. De vier letters staan voor de strategische pijlers connectiviteit (Connected), autonoom rijden (Autonomous), flexibel gebruik (Shared & Services) en elektrische aandrijflijnen (Electric).

Om een leidende rol te kunnen spelen met betrekking tot toekomstige producten en producttechnologieën, heeft Mercedes-Benz de TecFactory opgezet die de afdelingen design, ontwikkeling, inkoop, verkoop en productie met elkaar verbindt. De verschillende afdelingen werken nu al samen in een zeer vroeg stadium van de productontwikkeling. Digitalisering speelt hierbij een grote rol: het maakt een bijzonder flexibele productie en een toenemende individualisering van auto's volgens de wensen van de klanten mogelijk. In het kader van Industry 4.0 en de 'smart factory' zijn alle Mercedes-Benz fabrieken met elkaar verbonden, waardoor er een centrale toegang is tot data en procescontrole.

Een ander gezamenlijk initiatief van de afdelingen productie en ontwikkeling is het nieuwe Electric/Electronic Integration Center (EIC). Hier wordt veiliggesteld dat de elektrische/elektronische architectuur van de modellen van Mercedes-Benz klaar is voor toekomstige uitdagingen die zaken als elektrische aandrijflijnen, connectiviteit, autonoom rijden en flexibele gebruiksconcepten met zich mee gaan brengen. Hiervoor worden teams die uit mensen van verschillende afdelingen bestaan, verhuisd naar het EIC, dat op het fabrieksterrein in Sindelfingen is gevestigd.

Door de digitale veranderingen en de komst van nieuwe technologieën zal de werkcultuur in de fabrieken ook gaan veranderen. De grote hoeveelheid autoversies als gevolg van de verschillende aandrijflijntechnologieën vereist de toepassing van een bijzonder flexibel productiesysteem, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor mensen met hun tactische en cognitieve vaardigheden. Door middel van een slimme mens/robot-samenwerking zal de automatiseringsgraad worden teruggebracht en zullen de werkplekken in de fabrieken in ergonomisch opzicht worden geoptimaliseerd.

CASE - deze letters staan voor de toekomst van Mercedes-Benz Cars. Ze staan eveneens voor de strategische pijlers connectiviteit (Connected), autonoom rijden (Autonomous), flexibel gebruik (Shared & Services) en elektrische aandrijflijnen (Electric), die op intelligente wijze met elkaar zullen worden verbonden. Vandaag de dag speelt Mercedes-Benz Cars al een voortrekkersrol op al deze vier gebieden. Alle initiatieven op het gebied van connectiviteit zijn gericht op het digitale merk Mercedes me, dat klanten toegang geeft tot een omvangrijke en gepersonaliseerde reeks services via een app, een website en rechtstreeks via de auto.

Wat de elektrificatie van aandrijflijnen betreft, streeft MercedesBenz naar een integrale aanpak. Onder de merknaam EQ wordt een ecosysteem ontwikkeld dat niet alleen de auto zelf omvat, maar ook een omvangrijk product- en dienstenaanbod met betrekking tot elektromobiliteit. Dit loopt uiteen van slimme diensten voor energieopslagunits voor particulieren en zakelijke gebruik en laadtechnologie waarmee bijvoorbeeld inductief kan worden geladen, tot duurzame recycling.

Om ervoor te zorgen dat alle vier de pijlers optimaal tot hun recht komen, worden alle activiteiten ondergebracht in een onafhankelijke unit.

Mercedes-Benz Cars Operations is verantwoordelijk voor de productie van personenauto's op 29 locaties over de gehele wereld als onderdeel van een flexibel en efficiënt productienetwerk waarin circa 78.000 mensen werkzaam zijn. Dit netwerk omvat tevens de centrale functies voor productieplanning en -technologie, logistiek en kwaliteit. In het afgelopen jaar produceerde Mercedes-Benz Cars meer dan 2 miljoen personenauto's van de merken Mercedes-Benz en smart, waarmee voor het zesde jaar op rij een record werd gevestigd.

Mercedes-Benz maakt daarbij niet alleen gebruik van zijn eigen fabrieken, maar in toenemende mate ook van samenwerkingsverbanden en contractfabrikanten als onderdeel van zijn groeistrategie.