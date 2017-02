Parkmobile wordt deel van Mijn Volkswagen app

2 februari 2017 | Volkswagen-rijders betalen vanaf nu nooit meer te veel voor parkeren. Door de samenwerking met Parkmobile biedt de Mijn Volkswagen app namelijk niet alleen alle bekende voordelen van de Parkmobile app, maar ook een unieke voorziening: de betaling stopt automatisch bij het verlaten van de parkeerplek.

Volkswagen-rijders die de nieuwe parkeerfunctionaliteit van de Mijn Volkswagen app gebruiken, krijgen automatisch een melding op hun smartphone wanneer ze voor een parkeerplek moeten betalen. Deze notificaties zijn uit te schakelen voor gebieden waarvoor de berijder een vergunning heeft, of bij parkeren op eigen terrein. De betaling voor de parkeeractie stopt automatisch wanneer de auto weer wegrijdt of als de maximale parkeerduur is verstreken. De Mijn Volkswagen app biedt niet alleen parkeergemak, maar voorkomt ook te hoge parkeerkosten omdat gebruikers, vanwege de automatische afmeldfunctie nooit meer kunnen vergeten een parkeersessie stop te zetten.

Nadat een parkeersessie is beëindigd, krijgt de gebruiker een samenvatting te zien van de locatie, parkeertijd- en kosten. Betaling geschiedt maandelijks, automatisch via Parkmobile.

Door de samenwerking met Parkmobile worden de praktische mogelijkheden van de Mijn Volkswagen app uitgebreid. Met deze app, die gekoppeld is aan de Mijn Volkswagen module, kan de bestuurder bijvoorbeeld zien waar de auto geparkeerd staat en of de portieren zijn afgesloten. Ook geeft de app onderhoudsmeldingen, een ritregistratie en een Think Blue verbruiksmonitor weer en zijn bijvoorbeeld de banden- en accuspanning, verlichting en remmen te controleren. De Mijn Volkswagen app waarschuwt als de auto (ongewenst) in beweging komt of als de portieren niet zijn vergrendeld.

Bij pech kan via de app telefonisch contact worden opgenomen met de Volkswagen Mobiliteitsservice en kan de locatie automatisch worden gedeeld. Bovendien wordt een statusrapport van de auto gestuurd, zodat op afstand al een diagnose kan worden gesteld.

De Mijn Volkswagen app is standaard op de Business-modellen van Volkswagen en is ook leverbaar voor een groot aantal Volkswagen-modellen vanaf bouwjaar 2010.

Parkmobile is de meest gebruikte parkeerapp van Nederland. Parkmobile-gebruikers betalen slim en veilig parkeergeld in meer dan 170 steden in Nederland en België via de app, bellen of sms. Betaling geschiedt via creditcard of automatische incasso op basis van één overzichtelijke maandelijkse factuur. Met Parkmobile heeft de automobilist de parkeermeter altijd op zak en kleingeld of bankpas zijn niet meer nodig.

De nieuwe parkeerfunctie van de Mijn Volkswagen app en Parkmobile is geschikt voor straatparkeren en is vanaf heden beschikbaar.