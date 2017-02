Seat Ateca

Seat Ateca wint Autobest Award

2 februari 2017 | Seat heeft de eerste grote internationale prijs voor de Ateca in ontvangst mogen nemen. In de Portugese hoofdstad Lissabon kreeg de SUV van Seat de AUTOBEST-award voor 'Best Buy Car of Europe in 2017' uitgereikt.

Seat President Luca de Meo toonde zich buitengewoon blij met de prijs. "De Ateca is een belangrijk model voor Seat. Onze eerste SUV werd in 2016 niet alleen uitstekend ontvangen, maar zorgde er ook voor dat onze verkoopverwachtingen zijn verdubbeld. Seat is ontzettend trots op de waardering van de AUTOBEST-jury, want die bevestigt dat wij met de uitbreiding van onze modellenreeks, dit jaar lanceert Seat de nieuwe Ibiza en de Arona SUV, op de goede weg zitten." Dan Vardie, oprichter en voorzitter van AUTOBEST, verklaarde: "De 31 AUTOBEST-juryleden uit evenzoveel landen hebben de Seat Ateca eenduidig tot winnaar verkozen. Dat een SUV de titel 'Best Buy Car of Europe' heeft gekregen, is een duidelijk signaal. Het SUV-segment representeert de toekomst van (auto)mobiliteit en zal in de komende jaren alleen nog maar verder groeien. Namens alle AUTOBEST-juryleden wil ik iedereen van harte feliciteren die betrokken was bij de ontwikkeling van de Seat Ateca." In 2016 verkocht Seat meer auto's dan ooit. In totaal werden 410.200 voertuigen afgeleverd, wat 2,6 procent meer is dan in 2015. De belangrijkste motor achter dat succes is de Ateca, waarvan in zes maanden tijd 24.200 exemplaren werden verkocht.