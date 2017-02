BMW 5-Serie nu ook als 520d, 530e en M550i

3 februari 2017 | Kort na de lancering van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan wordt de modelreeks uitgebreid met drie andere motorvarianten. Vanaf 1 maart 2017 is de nieuwe BMW 5-Serie ook leverbaar zijn als 520d EfficientDynamics Edition, 530e iPerformance en de BMW M550i xDrive.

De 140 kW/190 pk viercilinder dieselmotor laat zich van zijn zuinigste kant zien in de 520d EfficientDynamics Edition met (standaard) 8-traps Steptronic transmissie. Zijn gemiddelde CO2-emissie van 102 g/km (gemiddeld brandstofverbruik: 3,9 l/100 km) en wordt mede gerealiseerd door aanpassingen van de bodemplaat voor een geoptimaliseerde luchtweerstand (met een lage waarde: Cw 0,22). Hierbij zijn onder andere de achteras en het uitlaatsysteem afgedekt.

De 5-Serie is vanaf maart ook verkrijgbaar als plug-in hybride in de vorm van de 530e iPerformance. De combinatie van het eDrive electric drive-concept en een viercilinder benzinemotor zorgt voor een lage CO2-emissie van slechts 44 g/km. Het systeemvermogen bedraagt 185 kW/252 pk. Het NEDC- brandstofverbruik bedraagt 1,9 l/100 km. De 530e iPerformance haalt een topsnelheid van 140 km/h in volledig elektrische modus en heeft een elektrische actieradius van 50 kilometer. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u neemt 6,2 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 235 km/h. In de praktijk bedraagt de actieradius maximaal 650 kilometer. De elektromotor is vóór de transmissie geplaatst, zodat het vermogen ook in volledig elektrische rijmodus via de transmissie naar de achterwielen gaat. Daardoor is een koppelomvormer overbodig, wat grotendeels het extra gewicht van de elektromotor compenseert.

De hoogvoltagebatterij is opgebouwd uit lithium-ion-cellen en heeft een capaciteit van 9,2 kWh. Het accupakket is ondergebracht onder de achterbank en voorzien van een geïntegreerd koelcircuit. Opladen kan binnen vijf uur aan een standaard stopcontact thuis. Met een Wallbox (3,7 kWh laadcapaciteit) bedraagt de oplaadtijd drie uur. Door de plaatsing van het batterijpakket onder de achterbank heeft de BMW 530e iPerformance 420 liter bagageruimte en een vlakke laadvloer. De standaarduitrusting van de BMW 530e iPerformance bevat bovendien eDrive Services. De extra functionaliteiten van eDrive Services vanuit de auto / vanuit de app ten opzichte van Remote Services zijn:

De mogelijkheid om naar laadpalen in de buurt te zoeken;

Het bekijken van de laadstatus en laadprognose;

Oplaadtimer;

Pre-conditioneren van de auto;

Het bekijken van efficiency statistieken.

De nieuwe M550i xDrive is het sportieve hoogtepunt in het nieuwe 5-Serie aanbod. De V8-motor levert een vermogen van 340 kW/462 pk en een maximumkoppel van 650 Nm. Het gemiddeld brandstofverbruik bedraagt 8,9 l/100 km, de gemiddelde CO2- emissie is 204 g/km. De BMW M550i xDrive accelereert van 0 naar 100 km/uur in slechts 4,0 seconden en is daarmee sneller dan de huidige M5 van de F10 generatie.

Het standaard adaptieve M onderstel is tien millimeter verlaagd en speciaal afgestemd op de M550i xDrive. Daarnaast is de besturing geoptimaliseerd en achter de standaard 19 inch lichtmetalen Dubbelspaak wielen in Cerium Grey gaat het M sportremsysteem schuil. Optioneel is het adaptieve M onderstel Professional beschikbaar voor nog meer rijdynamiek (dit onderstel bevat actieve rolstabilisatie en Integral Active Steering). De M550i xDrive is standaard uitgerust met het M Sportpakket met als prominente kenmerken vergrote luchtinlaten en bijzondere designaccenten in Cerium Grey. Deze exclusieve lak is ook toegepast in de omlijsting van de nierengrille, de spiegelkappen en de modelaanduiding.