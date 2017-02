Veilig Verkeer Nederland

Remwegdemo laat zien wat snelheid doet

3 februari 2017 | Op basis van meldingen van verkeersonveilige situaties in woonwijken biedt Veilig Verkeer Nederland (VVN) diverse buurtacties aan. Op donderdag 2 februari is een nieuwe buurtactie van start gegaan: de Remwegdemo. Deze actie heeft tot doel om bewoners in de praktijk en in hun eigen woonomgeving te laten zien wat snelheid doet met de remweg van een auto.