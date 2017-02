Skoda introduceert nieuwe Octavia RS

3 februari 2017 | Skoda maakt zich op voor het debuut van de krachtigste Octavia in de historie van het merk. De nieuwe Octavia RS is goed voor 180 kW/245 pk en dat is 11 kW/15 pk meer dan zijn voorganger. De sportieve Octavia accelereert in 6,6 seconden van 0-100 km/u (Combi: 6,7 sec.), zijn top is begrensd op 250 km/u. De sportieveling wordt leverbaar als hatchback en Combi en beleeft zijn wereldpremière tijdens de 87ste Internationale Autoshow van Genève.

De Skoda Octavia RS 245 krijgt het nieuwe familiegezicht van het merk en onderscheidt zich nadrukkelijk door sportieve designdetails. Het compleet nieuwe front met de bredere radiatorgrille en honingraat luchtinlaten in de nieuw gestylde bumper verlenen het RS-model een gespierde, sportieve uitstraling. De lamellen in en omlijsting rondom de radiatorgrille worden in hoogglans zwart uitgevoerd. Nieuwe koplampclusters herbergen standaard full-LED technologie en AFS adaptieve verlichting. Ook de mistlampen, achterlichten en kentekenplaatverlichting vertrouwen op LED-technologie.

De buitenspiegelhuizen en trapeziumvormige uitlaten zijn eveneens zwart. Verder zijn de radiatorgrille en de achterklep voorzien van het RS-embleem met een hoogglans zwarte V (van victorie). Elementen als de achterspoiler op het kofferdeksel van de hatchback of de dakspoiler van de Combi zijn aanvullende getuigen van de sportieve aspiraties van het model.

De sportieve aanblik van de Skoda Octavia RS 245 komt ook in het interieur terug, waarin de kleur zwart opnieuw overheerst; van de hemelbekleding tot aan de voetenruimte inclusief de zilverkleurige pedalen met aluminiumafwerking. De Alcantara sportstoelen met hoge zijkanten en geïntegreerde hoofdsteunen bieden extra ondersteuning in snel genomen bochten. De voorstoelen zijn voorzien van het RS-embleem, dat ook op de voorste dorpels terugkomt. Het multifunctionele sportstuur met geperforeerd leer en geïntegreerde schakelpaddels (voor uitvoeringen met DSG) past naadloos bij de sportieve ambiance in het interieur. De LED-sfeerverlichting in de RS 245 dompelt het binnenste van het sportieve model onder in één van de tien te kiezen kleuren. Een boordcomputer met kleurenscherm is onderdeel van het instrumentarium.

Het topmodel binnen de Skoda Octavia-serie heeft een 180 kW/245 pk sterke viercilinder TSI benzinemotor onder de kap. Daarmee levert hij 11 kW/15 pk meer dan zijn voorganger. Het maximumkoppel van 370 Nm is voorhanden tussen 1.600 en 4.300 tpm. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of, voor het eerst in een Octavia, een 7-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling. Vanuit stilstand trekt de hatchback in 6,6 seconden naar 100 km/u; de Combi doet daar 6,7 seconden over. De flexibiliteit van de motor komt nadrukkelijk tot uiting bij tussenacceleraties in de hoogste twee versnellingen. De tussensprint van 60-100 km/u in zijn vijf vergt voor de versie met handbak 6,4 seconden (Combi: 6,5 sec.), van 80-120 km/u verloopt in 6,6 seconden (Combi: 6,8 sec.).

Ten opzichte van de normale uitvoeringen binnen de Octavia-range legt het sportonderstel de carrosserie van de Octavia RS 245 14 mm dichter op het asfalt. Het wielspoor achter is 38 mm breder dan dat van het vorige model. De standaard hoogglans zwarte velgen meten 19 inch in diameter. Het ESC stabiliteitscontrolesysteem met de Sport-stand en het elektronisch gestuurde VAQ sperdifferentieel maken eveneens deel uit van de standaarduitrusting. Dit elektronische sper zorgt voor extra sportieve acceleraties uit bochten, waarbij de hoeveelheid slip op één van de voorwielen wordt beperkt en het vermogen optimaal op het wegdek wordt overgebracht. Het elektronische VAQ sperdifferentieel blijft een onderscheidende voorziening van de RS 245-uitvoering.

Performance Mode Select met de Performance Sound Generator-functie voorziet in een individuele aanpassing van de aandrijving, het chassis en de comfortinstellingen. Het sportieve karkater van de Skoda Octavia RS 245 krijgt extra glans door de progressieve besturing en het optionele, instelbare Dynamic Chassis Control (DCC).

Skoda gebruikte de afkorting RS voor het eerst in 1974 in de autosport. In 2000 deed het synoniem voor sportiviteit zijn intrede in de modelreeks van Skoda en stond daarmee aan de basis van een succesverhaal. 200.000 RS-uitvoeringen werden sindsdien verkocht, waarvan liefst 100.000 exemplaren sinds 2013 voor rekening van de derde-generatie Octavia kwamen.