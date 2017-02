Porsche Cayenne S nu ook als Platinum Edition

2 februari 2017 | Porsche breidt het Platinum Edition-label uit met de Cayenne S en de Cayenne S Diesel. De nieuwe uitvoeringen vallen op door hun exclusieve uitrusting met onder meer in platina zijdeglans uitgevoerde 21 inch SportEdition lichtmetalen wielen en de achtvoudig elektrisch verstelbare en met alcantara beklede sportstoelen van de Cayenne GTS. Samen met de Cayenne Diesel en de Cayenne S E-Hybrid zijn er nu vier Cayenne Platinum Edition-versies leverbaar.

De nieuwe Platinum Editions zijn er in zwart, wit of de metallic tinten diepzwart, mahonie, purpuriet, carrarawit en rhodiumzilver. De zijruiten achter zijn donker getint. Diverse exterieurdetails zijn uitgevoerd in hoogglans zwart en de wielkastverbredingen zijn in carrosseriekleur.

De standaarduitrusting omvat onder meer bi-xenonkoplampen met Porsche Dynamic Light System (PDLS), Stuurbekrachtiging Plus en ParkAssistent voor en achter. De automatische dimmende binnenspiegel en buitenspiegels voorkomen in het donker verblinding door achterliggers. Het bijzondere karakter van deze exclusieve Cayenne blijkt ook uit de dorpellijsten van roestvaststaal met 'Platinum Edition'-belettering en het Porsche-logo op de hoofdsteunen van de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen van de achterbank. Het Porsche Communication Management (PCM) inclusief online-navigatie, de Connect Plus-module en het BOSE Surround Sound System is eveneens inbegrepen.

De Cayenne S Platinum Edition dankt zijn prestaties aan de 3,6-liter zescilinder bi-turbomotor met 309 kW/420 pk. Afhankelijk van de bandenmaat bedraagt het gemiddelde brandstofverbruik van dit model tussen 9,8 en 9,5 l/100 km (CO2: 229-223 g/km). De Cayenne S Diesel Platinum Edition beschikt over de 283 kW/385 pk sterke V8 twin-turbo met 850 Nm trekkracht. Het gemiddelde brandstofverbruik van deze uitvoering komt afhankelijk van de bandenmaat uit op 8,2-8,0 l/100 km (CO2: 215-209 g/km).

De nieuwe Cayenne S Platinum Edition en Cayenne S Diesel Platinum Edition zijn per direct te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De levering start in april. Dit zijn de consumentenadviesprijzen: