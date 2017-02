Drie primeurs bij Mazda in Geneve

1 februari 2017 | Tijdens de 87e editie van de befaamde Autosalon van Genève presenteert Mazda drie nieuwe of vernieuwde modellen, met als belangrijkste troef het Europese debuut van de nieuwe CX-5. Naast de onthulling van de CX-5 zullen er ook Europese premières zijn van de vernieuwde CX-3 en de vernieuwde Mazda2.

Precies zes jaar nadat op diezelfde Autosalon van Genève het doek getrokken werd van de Minagi concept car, de voorloper van de Mazda CX-5, ziet de nieuwste versie van deze crossover SUV het levenslicht op Europese bodem. De CX-5 was destijds de eerste van een compleet nieuwe en aansprekende reeks van veelgeprezen Mazda's en is het best verkochte model van het merk op dit continent. De nieuwe CX-5 is langer en lager dan het vorige model en zal op de show schitteren in de kleur Soul Red Crystal, een nieuwe premium lak met een buitengewone diepte en intensiteit.

Comfort verhogende zaken zoals nieuw ontworpen stoelen, die vermoeidheid beter zouden tegengaan, extra isolatie en aanpassingen aan de wielophanging om geluid en trillingen in de auto te minimaliseren zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe CX-5. Het rijcomfort wordt verder verhoogd dankzij de toepassing van G-Vectoring Control (GVC), wat ook weer de veiligheid ten goede komt. De bestuurder profiteert van betere displays, zoals een nieuwe, op de voorruit geprojecteerde

Soortgelijke factoren gelden ook voor de nieuwste versies van de Mazda CX-3 en de Mazda2, die beiden nu standaard zijn voorzien van GVC en verbeterde i-ACTIVSENSE actieve veiligheidstechnologieën, zoals bijvoorbeeld adaptieve LED-koplampen (ALH). De aantrekkelijkheid van beide modellen wordt in het mensgerichte interieur verder verhoogd met herontworpen stuurwielen, een betere weergavekwaliteit van displays (met head-up displays nu in full-colour), minder geluiden en trillingen en extra rijcomfort. De vernieuwde CX-3 zal in Nederland in maart in de showroom staan, de Mazda2 wordt een maand later verwacht. De nieuwe CX-5 is vanaf juni in Nederland leverbaar.

De Autosalon van Geneve opent zijn deuren voor het publiek van 9 tot en met 19 maart 2017.