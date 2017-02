BMW introduceert nieuwe 5-Serie Touring

1 februari 2017 | De nieuwe BMW 5-Serie Touring beleeft zijn wereldpremière in maart 2017 tijdens de Autosalon van Genève. De verkoop start in juni 2017. BMW biedt dan keuze uit vier motoren, waarvan twee versies leverbaar zijn met xDrive vierwielaandrijving. Extra motorvarianten met achter- of vierwielaandrijving volgen later. Prijzen worden later bekendgemaakt.

De rijeigenschappen van de nieuwe BMW 5-Serie Touring zijn het resultaat van nieuwe ondersteltechnologie en een lager gewicht. Automatische niveauregeling achter is standaard op alle uitvoeringen. Opties zijn onder meer Dynamic Damper Control, Adaptive Drive met actieve rolstabilisatie, Integral Active Steering (nu verkrijgbaar in combinatie met xDrive) en stuggere M Sport wielophanging met een tien millimeter lagere rijhoogte. Vele componenten van carrosserie (waaronder de achterklep) en onderstel bestaan uit aluminium en in combinatie met andere hoogwaardige metaalsoorten wordt een uitzonderlijke torsiestijfheid verkregen. De lichtgewicht carrosserie, efficiënte aandrijftechniek en geoptimaliseerde aerodynamica zorgen voor een reductie van brandstofverbruik en emissies van 11 procent ten opzichte van het uitgaande model.

Scherpe contouren accentueren de voorzijde van de nieuwe 5-Serie Touring. De standaard LED koplampen lopen vloeiend over in de typische BMW-grille. De lange daklijn, die overloopt in de schuine D-stijl, levert ook een bijdrage aan het sportieve karakter van de nieuwe 5-Serie Touring. Boven de achterruit monteert BMW een subtiele achterspoiler met geïntegreerd derde remlicht en luchtgeleiders aan de zijkant. Prominente horizontale lijnen en L-vormige achterlichten die ver om de hoeken van de achterspatborden reiken, benadrukken de breedte van de auto.

Op alle stoelen hebben de inzittenden meer hoofd-, schouder-, been- en knieruimte dan in de voorgaande generatie. Achterin genieten passagiers van meer comfort dankzij grotere zitvlakken en rugleuningen met betere ondersteuning. De nieuwe 5-Serie Touring is bovendien net zo stil als de sedan, dankzij verbeteringen voor de voorruit, de hemelbekleding en de bagageruimte. Dankzij de grotere interieurbreedte kunnen drie kinderen veilig plaatsnemen op de achterbank en naast elkaar zitten.

De bagageruimte van de nieuwe 5-Serie Touring is gegroeid naar 570 (en met neergeklapte achterbank) tot 1.700 liter. Het laadvermogen groeide (afhankelijk van de versie) met 120 kilogram tot 720-730 kg. Ook belangrijk is de functionaliteit dankzij praktische voorzieningen, zoals de in de verhouding 40:20:40 elektrisch neerklapbare achterbank (kwestie van een druk op de knop in de bagageruimte), de separaat te openen achterruit en de automatisch te openen en sluiten achterklep (optioneel handsfree). De afdekking van de laadruimte is voortaan op te bergen in een speciaal vak onder de laadvloer.

BMW rust de nieuwe 5-Serie Touring uit met een nieuwe generatie van het iDrive-systeem, dat de navigatie-, telefoon- en entertainmentfeatures plus autofuncties op een 8,8-inch display in hoge resolutie weergeeft. Het systeem kan worden bediend met de iDrive Controller, de Touch Controller en door spraak- en gebarenbediening (Gesture Control). De menustructuur is geheel nieuw, met zes virtuele tegels die naar eigen voorkeur kunnen worden gerangschikt. De nieuwste generatie van de fullcolour Head-Up Display heeft een projectie-oppervlak dat 70 procent groter is dan voorheen en geeft verkeersborden, telefoongegevens, radiostations, muzieknummers, navigatie-instructies en waarschuwingen van de assistentiesystemen weer.

De nieuwe 5-Serie Touring vormt samen met de 5 Serie Sedan een volgende stap richting autonoom rijden met behulp van nieuwe rijhulpsystemen en uitgebreide functionaliteit. Nieuwe voorzieningen zijn de Avoidance Assistant (uitwijkhulp), Crossing traffic warning en Priority warning, Lane Change Assistant (automatisch inhalen) en Steering en Lane Control Assistant met actieve bescherming tegen aanrijdingen van opzij. De nieuwe systemen bieden stuur- en rijstrookassistentie vanaf stapvoets tempo tot 210 km/u, zodat de bestuurder zeker kan zijn van extra comfort en assistentie in moeilijke situaties. Met Active Cruise Control met Stop&Go-functie kan de bestuurder de snelheid van de auto met een druk op de knop instellen op de maximumsnelheid die door het Speed Limit Info-systeem is gedetecteerd.

De nieuwe 5-Serie Touring is ook voorzien van Remote Services, dat een naadloze brug vormt tussen de auto en de smartphone van de bestuurder. De BMW Connected App ondersteunt de bestuurder met het plannen van zijn afspraken en routes, zowel thuis, onderweg als op kantoor. De technologie kan onder meer een reisbestemming van de smartphone naar het systeem in de auto sturen. Dankzij Real Time Traffic Information wordt de ideale vertrektijd berekend. Ook nieuw is Remote 3D View. Dit systeem combineert het rijhulpsysteem Surround View met de connectiviteitsvoorzieningen van Remote Services en de BMW Connected App. Daarmee kan de bestuurder driedimensionale beelden van de omgeving van zijn geparkeerde auto op de smartphone bekijken.

Apple Carplay is mogelijk dankzij draadloze smartphone-integratie. Het opladen van een smartphone is eenvoudiger dankzij een inductielader. De nieuwe 5-Serie Touring is nu ook, als aanvulling op de Parking Assistant, leverbaar met Remote Control Parking. Daarmee kan de gebruiker de nieuwe 5=Serie Touring op afstand parkeren met de autosleutel, zelfs in de krapste parkeervakken.