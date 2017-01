Audi introduceert nieuwe S-Line Editions

30 januari 2017 | Als het om sportiviteit gaat, zet Audi in 2017 de puntjes op de i. Vanaf nu zijn er namelijk de S-Line edition-uitvoeringen van de Audi A1, A3, A4, A6 en Q3. Zowel het in- als het exterieur van deze modellen is uitgesproken sportief. Bovendien is de uitrusting extra compleet. Wegens succes breidt Audi tegelijkertijd ook het Lease edition-gamma uit. Alle A3-modellen met inbegrip van de Cabriolet zijn er voortaan ook als Lease edition, net als de Audi A4 en A6.

De Audi A1 S-Line edition maakt zijn sportieve inslag duidelijk met S-Line exterieur-elementen als markante bumpers, achterspoiler, diffuser en verchroomde uitlaatsierstukken. Xenon Plus verlichting zorgt daarbij voor een extra hightech tintje. S-Line is ook in het interieur sfeerbepalend. Daarnaast zijn het LED-lichtpakket, airconditioning, navigatiepakket, bestuurdersinformatiesysteem, een middenarmsteun vóór en een met leer bekleed multifunctioneel stuur standaard. De A1 S-Line edition is er voor de Audi A1 en A1 Sportback. De prijzen beginnen bij € 25.655. Het klantvoordeel loopt op tot bijna € 6.000.

Ook de Audi A3 S-Line edition beschikt standaard over S-Line en het S-Line exterieur. Bovendien is MMI navigatie inbegrepen, net als parkeerhulp achter, automatische snelheidsregeling, comfortairconditioning en het Audi sound system. Voor optimaal licht en zicht zijn er standaard LED-koplampen en de licht-/regensensor. Details als LED-instapverlichting en het lichtpakket maken het aanbod compleet. De A3 S-Line edition is er vanaf € 33.310. Het klantvoordeel loopt op tot bijna € 7.800.

De Audi A4 en A4 Avant S-Line edition komen sportief voor de dag met S-Line en het S-Line exterieur. LED-instapverlichting met Audi logo is de eerste, veelzeggende indicatie van het luxeniveau. Standaard beschikken de A4 S-Line editions namelijk over comfortairconditioning, MMI Navigatie, Audi connect diensten, bestuurdersinformatiesysteem in kleur, het Audi sound system, diefstalalarm en LED-koplampen en -achterlichten. De A4 S-Line edition is er in combinatie met alle motoren behalve de 2.0 TDI ultra. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 45.055.

Ook bij de Audi A6 en A6 Avant S-Line edition gaat de sportiviteit van S-Line en het S-Line exterieur samen met luxe van topniveau. MMI navigatie plus wijst de weg en de automatische airconditioning met vier zones zorgt daarbij voor een behaaglijke atmosfeer. LED-koplampen zijn standaard, de parkeerhulp plus voorkomt parkeerschades en het diefstalalarm houdt ongewenst bezoek buiten. Ook inbegrepen zijn Audi connect, met leer beklede armleuningen en een multifunctioneel sportstuur. Zelfs de instap in de A6 S-Line edition is al bijzonder dankzij de LED-instapverlichting met Audi-embleem. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 54.775.

Ook is er de Audi Q3 S-Line edition. S-Line en het S-Line exterieur vormen de basis en dat wordt aangevuld met LED-koplampen, navigatiepakket, volautomatische airconditioning, parkeerhulp achter, bestuurdersinformatiesysteem in kleur, Audi sound system, omkeerbare bagagevloer, cruise control en LED-instapverlichting met Audi-logo. De Q3 S-Line edition is er vanaf € 43.075.

In 2017 zijn alle Audi A3-varianten leverbaar in Lease edition-uitvoering (de Audi A3 Cabriolet is er met een vergelijke uitrusting als A3 Cabrio edition). Lease editions zijn stuk voor stuk bedeeld met onder meer MMI navigatie inclusief Audi connect diensten, bestuurdersinformatiesysteem met kleurenscherm, LED-koplampen en parkeerhulp achter. De A3 Lease edition is er vanaf € 30.965.

Voortaan is de Audi A4 Lease edition te combineren met alle motoren. Daardoor is hij er nu vanaf € 41.535. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer LED-koplampen en -achterlichten, comfortairconditioning, MMI navigatie, Audi connect diensten, diefstalalarm, bestuurdersinformatiesysteem met kleurenscherm en een licht- en regensensor.

De Lease edition-uitvoering van de A6 Limousine en Avant is eveneens te bestellen in combinatie met alle beschikbare motoren. Bij de prijzen vanaf € 52.425 zijn inbegrepen: MMI navigatie plus, automatische airconditioning met vier zones, Audi parkeerhulp plus, diefstalarm, ambiente verlichting, Audi connect en LED-koplampen.