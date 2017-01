Seat introduceert nieuwe Ibiza

31 januari 2017 | Seat presenteert de nieuwe Ibiza. De Seat Ibiza beschikt niet alleen over de nieuwste technologie, ook de interieurruimte en het comfort zijn aanzienlijk verbeterd. Het design van het compacte model van het Spaanse merk kenmerkt zich net als voorheen door een jonge, functionele en sportieve uitstraling. De vijfde generatie van Seat's bestseller is gebaseerd op een compleet nieuw platform.

De nieuwe Ibiza zet volgens Seat stappen op het gebied van veiligheid, design, prestaties en comfort. Een belangrijke bijdrage daaraan levert het modulaire MQB A0-platform, waar dit model als eerste auto van de Volkswagen Group gebruik van maakt. Dit onderstreept de belangrijke rol die Seat binnen het concern speelt. De nieuwe Seat Ibiza wordt alleen verkrijgbaar met vijf portieren, wat voor meer functionaliteit zorgt, terwijl het model tegelijkertijd over het sportieve uiterlijk van een driedeurs auto beschikt.

De driehoekige Full LED-koplampen en de opvallende dagrijverlichting maken de nieuwe Ibiza onmiddellijk herkenbaar. De overhang is zowel vóór als achter kort, met de wielen op de hoeken van de auto. De grotere wielbasis en de raamlijn onderstrepen de lengte van het nieuwe model, terwijl de lijnen die over de flanken lopen typisch Seat zijn. De achterlichtunits lopen om de hoeken door en sluiten daar mooi bij aan. Door het lijnenspel van de achterklep en de achterbumper oogt de auto breder dan voorheen.

De vormgeving van het interieur vertoont veel gelijkenissen met de interieurs van de Seat Leon en Ateca, maar de designtaal is wel doorontwikkeld. Het interieur straalt meer spanning uit en vertrouwt op nieuwe materialen, die het jeugdige karakter onderstrepen. Alle bedieningselementen en de instrumenten zijn rondom de bestuurder geplaatst op een zo hoog mogelijke plek, zodat ze goed in het blikveld zitten.

De nieuwe Seat Ibiza biedt een veel ruimer interieur, mede door de met 87 millimeter toegenomen breedte. Daarnaast is het nieuwe model 2 mm korter en 1 mm lager dan zijn voorganger. De wielbasis is met 95 mm gegroeid, wat voor aanzienlijk meer binnenruimte zorgt. Zo is de beenruimte achter 35 mm groter dan voorheen. De bagageruimte werd eveneens groter: deze groeide met 63 liter naar 355 liter.

Alle motoren die in de nieuwe Seat Ibiza leverbaar worden, voldoen aan de Euro 6-emissienorm. Er is keuze uit drie benzinemotoren, waarbij aluminium is gebruikt voor het blok en de cilinders. De 1.0 3-cilinder TSI turbomotor met directe inspuiting wordt leverbaar met 70 kW / 95 pk en 85 kW / 115 pk, het gamma begint bij de 1.0 MPI met 55 kW/75 pk. Eind 2017 wordt een nieuwe 1.5 TSI leverbaar met vier cilinders en 110 kW / 150 pk.

De 1.6 TDI dieselmotor is verkrijgbaar met 59 kW / 80 pk, 70 kW / 95 pk en 85 kW / 115 pk. Tot slot heeft het nieuwe MQB A0-platform een aardgasvariant met 66 kW / 90 pk sterke 1.0 TSI-motor mogelijk gemaakt, de eerste aardgasuitvoering in dit segment. De motoren met maximaal 70 kW / 95 pk zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak, de versies met meer vermogen worden geleverd met een handgeschakelde zesbak. Tegen meerprijs wordt een 7-traps DSG-transmissie leverbaar.

De nieuwe Seat Ibiza wordt leverbaar in vier uitrustingsvarianten: de Reference en Style alsmede de topuitvoeringen FR en Xcellence. De FR is daarbij geënt op sportieve prestaties en een dito uiterlijk, met onder meer een diffuser achter, een sportief gestylde voorbumper, een sportonderstel en zwarte exterieurafwerking, terwijl de nieuwe Xcellence over een verfijnd en kenmerkend design beschikt in combinatie met een uitgebreide standaarduitrusting. Beide uitvoeringen beschikken over LED-sfeerverlichting in het interieur. De Full LED-verlichting op de Ibiza (koplampen, dashboard, knipperlichten en mistlampen achter) is nieuw in dit segment bij Seat.

De Ibiza is standaard voorzien van Front Assist en optioneel leverbaar met Emergency Assist, Adaptive Cruise Control, Keyless Entry/go met pulserende startknop, een nieuwe generatie parkeersensoren en een hoge-resolutie achteruitrijcamera voor een betere beeldkwaliteit. Deze worden weergeven op een 8 inch touchscreen met glazen paneel, eveneens een noviteit. Andere nieuwe voorzieningen zijn de draadloze telefoonlader met signaalversterker voor de mobiele telefoon. Ook qua connectiviteit biedt de nieuwe Seat Ibiza Apple Car Play, Android Auto en Mirror Link. Tevens is een Beats audiosysteem verkrijgbaar, dat beschikt over een digitale geluidsprocessor (DSP), zeven speakers en een 8-kanaals versterker met een vermogen van 300 watt.

De nieuwe Seat Ibiza maakt zijn debuut tijdens de Autosalon van Genève, de voorverkoop start in april 2017. Vanaf juni wordt de Ibiza leverbaar.