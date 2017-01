Skoda Kodiaq nu ook als Sportline

27 januari 2017 | Met de Kodiaq Sportline presenteert Skoda na de robuuste Scout nu ook een extra elegante en sportieve variant van de nieuwe grote SUV. Het uiterlijk en interieur worden gekenmerkt door sportieve voorzieningen die speciaal voor deze uitvoering zijn ontworpen. De Skoda Kodiaq Sportline debuteert in maart tijdens de Autosalon van Genève.

Zwarte carrosserieaccenten zetten de sportieve uitstraling van de Skoda Kodiaq extra aan. Voorbeelden zijn de radiatorgrille, dakrailing, buitenspiegelbehuizing en raamlijsten. De zijramen achter en achterruit zijn donker getint (Sunset). De achterzijde is verder voorzien van een smalle, zilverkleurige sierstrip onder de bumper. En profil is de dorpelbescherming van de Sportline in carrosseriekleur uitgevoerd. Grootste blikvangers zijn daar bovendien de nieuw ontworpen 19 inch lichtmetalen velgen; optioneel zijn 20 inch exemplaren beschikbaar. Afsluitend draagt de Sportline een bescheiden embleem met modelaanduiding op de voorste spatschermen.

De Kodiaq Sportline heeft de Ambition-uitvoering als vertrekpunt. Aanvullend krijgt hij standaard sportstoelen (elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie voor de bestuurder) met Alcantara-bekleding en zilverkleurige stiksels. Verder wordt het sportieve karakter gehighlight door het multifunctionele stuurwiel, dat net als de versnellingspook met leer is afgewerkt, en de aluminium pedalen. Het dashboard met sportief gestylde klokken geeft tevens de G-krachten, turbodruk, het actuele vermogen en de temperatuur van de motorolie en koelvloeistof weer.

De standaarduitrusting omvat verder onder andere Driving Mode Select (Normal, Sport, Eco, Individual, Comfort, Snow), waarmee de motor, automaat, stuurbekrachtiging en airconditioning naar wens kunnen worden ingesteld. Andere voorzieningen zijn elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels met dim- en geheugenfunctie en Boarding Spot (verlichting in de spiegels die de grond verlichten), achteruitkijkspiegel met regensensor en dimfunctie, MaxiDOT boordcomputer, LED-sfeerverlichting met tien instelbare kleuren, het Kodiaq-embleem op de dorpels, Alcantara-sierelementen en vloermatten met zilverkleurige stiksels.

Het motorenaanbod van de Kodiaq Sportline biedt vier opties:

1.4 TSI 110 kW/150 pk 4×4

2.0 TSI 132 kW/180 pk 4×4

2.0 TDI 140 kW/190 pk 4×4

De Kodiaq Sportline krijgt standaard vierwielaandrijving mee. Optioneel voorziet Skoda de Kodiaq Sportline van Adaptive Dynamic Chassis Control (DCC). Elektronisch gestuurde dempers bieden de bestuurder keuze uit drie standen: Comfort, Normal en Sport. De vierwielaandrijving garandeert optimale veiligheid en grip, wat vooral merkbaar is bij het trekken van een aanhanger. Met een grondspeling van 194 mm weet hij tevens eenvoudig raad met forse hobbels. Hij heeft een overloophoek van 19,7 graden; de aanloop- en naloophoek bedragen respectievelijk 22,0 en 23,1 graden dankzij de korte overhangen.

Op het gebied van rijassistentie vertrouwt de Skoda Kodiaq Sportline op dezelfde innovatieve systemen als de reguliere Kodiaq-uitvoeringen. Voorbeelden zijn Trailer Assist, Blind Spot Detect en Rear Traffic Alert. De Crew Protect Assist-functie, die de ramen en het schuif-/kanteldak automatisch sluit bij een ongeval en de spanning op de veiligheidsgordels op de voorstoelen opvoert, werkt samen met het verbeterde Front Assist, waarin ook de City Emergency Brake en Predictive Pedestrian Protection zijn geïntegreerd. De Park Assist-functies zijn verder aangescherpt, terwijl Area-View een primeur is voor Skoda.

De Skoda Kodiaq Sportline is te voorzien van alle moderne infotainmentsystemen die de nieuwe, grote SUV te bieden heeft. Het touchscreen is vervaardigd van glas. Het Columbus navigatiesysteem, heeft een 9,2 inch scherm, Wifi hotspot en LTE-module. De automatische Emergency Call-functie is standaard.

De Skoda Kodiaq Sportline is van 9 t/m 19 maart 2017 voor het eerst te zien op de internationale autoshow van Genève.