Volvo V90

Vijf EuroNCAP sterren voor Volvo V90 en S90

26 januari 2017 | De Volvo S90 en V90 zijn de eerste auto's die de maximumscore van zes punten behalen in de Euro NCAP-test voor autonome noodremsystemen voor voetgangers (Autonomous Emergency Braking for Pedestrians, AEB Pedestrian). Bovendien behalen beide modellen de maximale score van vijf sterren in de Euro NCAP-crashtests.