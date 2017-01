Skoda introduceert Kodiaq Scout

26 januari 2017 | Skoda presenteert de Kodiaq Scout tijdens de Autosalon van Genève (7 t/m 19 maart 2017). De stoere, robuuste versie van de Scout wordt aangezet door zilverkleurige designaccenten, waaronder een opvallende bodemplaatbescherming voor en achter. De 19 inch velgen zijn speciaal voor deze Skoda Kodiaq Scout ontworpen en onderstrepen het krachtige uiterlijk. De Scout biedt keuze uit twee benzinemotoren en een diesel en heeft in alle gevallen standaard vierwielaandrijving.

Naast de bodembescherming is de Skoda Kodiaq Scout uiterlijk te herkennen aan de getinte achterste zijramen en achterruit en zilverkleurige details die de robuuste uitstraling van de grote SUV vergroten. Voorbeelden zijn de radiatorgrille, de dakrelingen, de buitenspiegelbehuizing en de omlijsting van de zijramen. De 19 inch velgen zijn speciaal voor deze uitvoering ontworpen. Een bescheiden embleem met de modelaanduiding is te vinden op de voorste flanken en het dashboardkastje.

Uitgangspunt voor deze modelvariant is het Ambition uitrustingsniveau. Standaard krijgt het model Off-Road Assist mee, evenals een Rough-Road pakket met bodemplaat- en carterbescherming en parkeersensoren voor en achter. Verder omvat de riante standaarduitrusting onder meer Driving Mode Select (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow), waarmee de motor, automatische transmissie, stuurbekrachtiging en airconditioning naar eigen voorkeur kunnen worden ingesteld. De 'Snow' stand beïnvloedt de ABS-, ASR- en ACC-systemen en het motormanagementsysteem om de auto aan te passen aan de specifieke condities van een besneeuwde of gladde weg.

Zaken die standaard op de Scout geleverd worden, zijn onder andere een multifunctioneel stuurwiel, LED-sfeerverlichting in tien kleuren, acht speakers, stoelen met Alcantara-bekleding inclusief Kodiaq-embleem, Alcantara portierbekleding, lichtmetalen pedalenset, speciale vloermatten en dorpellijsten met Kodiaq-embleem.

Qua motorisering biedt de Kodiaq Scout keuze uit twee benzinemotoren en een diesel:

1.4 TSI 110 kW/150 pk 4×4

2.0 TSI 132 kW/180 pk 4×4

2.0 TDI 140 kW/190 pk 4×4

Centraal element in het vierwielaandrijfsysteem is een elektronisch gestuurde lamellenkoppeling direct vóór het achterste differentieel, ofwel aan het einde van de aandrijfas, voor een optimale verdeling van de asbelasting. De vierwielaandrijving werkt snel en intelligent, waarbij de elektronische aansturing continu het optimale koppel voor de achteras berekent. Gripverlies wordt nagenoeg geëlimineerd door een controlesysteem dat onafhankelijk van de rijstand werkt. Onder normale omstandigheden, en vooral bij een lichte belasting en in de vrijloopstand, stuurt de lamellenkoppeling de aandrijfkracht voor zo zuinig rijden voornamelijk naar de voorwielen.

De Skoda Kodiaq Scout voelt zich ook op de ongebaande paden thuis. Met een grondspeling van 194 mm weet hij zelfs eenvoudig raad met forse hobbels. Hij heeft een overloophoek van 19,7 graden; de aanloop- en naloophoek bedragen respectievelijk 22,0 en 23,1 graden dankzij de korte overhangen. Bovendien beschermt het standaard Rough-Road pakket bodemplaat, motorcarter, remsysteem, brandstofleidingen en kabels tegen schades door stoten.

Waar het asfalt eindigt schakelt de auto via een druk op een knop automatisch over naar de offroadstand. De optionele DCC schokdempers passen daarbij direct de mate van demping aan, terwijl het gaspedaal nu minder scherp reageert. Het ABS-remsysteem laat in deze rijstand een beperkte mate aan doorslippen toe om zo een wigeffect vóór de wielen te creëren. Om de grip in deze offroadstand verder te vergroten, grijpt ook het ASR-systeem minder snel in en reageert het elektronische sperdifferentieel (EDL) juist extra alert. Indien noodzakelijk worden dan ook de Hill-Hold Control- en Hill-Descent Control-functies geactiveerd.

Op het gebied van rijassistentie vertrouwt de Skoda Kodiaq Scout op dezelfde systemen als de reguliere Kodiaq-uitvoeringen. Voorbeelden zijn Trailer Assist, Blind Spot Detect en Rear Traffic Alert. De Crew Protect Assist-functie, die de ramen en het schuif-/kanteldak automatisch sluit bij een ongeval en de spanning op de veiligheidsgordels op de voorstoelen opvoert, werkt samen met het verbeterde Front Assist, waarin ook de City Emergency Brake en Predictive Pedestrian Protection zijn geïntegreerd. De Park Assist-functies zijn verder aangescherpt, terwijl Area-View een primeur is voor Skoda.

De Skoda Kodiaq Scout is te voorzien van alle infotainmentsystemen die de nieuwe, grote SUV te bieden heeft. Het touchscreen is vervaardigd van glas. Het Columbus navigatiesysteem, heeft een 9,2 inch scherm, Wifi hotspot en LTE-module. De automatische Emergency Call-functie is standaard.

De Skoda Kodiaq Scout beleeft zijn wereldpremière in maart tijdens de 2017-editie van de internationale autoshow van Genève. De Kodiaq Scout staat vanaf de zomer in de Nederlandse showrooms.