Nieuwe verwarmbare voorruit bij Volkswagen

26 januari 2017 | Volkswagen introduceert een nieuwe techniek voor de verwarmbare voorruit. Deze innovatie gebruikt daarvoor geen verwarmingsdraden, zodat het zicht op de weg altijd perfect is. Krabben bij vorst hoort hiermee tot het verleden, zonder hinderlijke draadjes in het zicht.

Een verwarmbare voorruit is op zich geen nieuwe uitvinding. Dit soort ruiten is al tientallen jaren verkrijgbaar en maakt gebruik van dunne draadjes in het glas om ervoor te zorgen dat ijs smelt en de ruit niet beslaat. Echter, hoe dun die verwarmingsdraadjes ook zijn, een bestuurder kan ze in bepaalde situaties toch zien, vooral bij tegemoetkomend verkeer en bij laaghangende zon.

De verwarmbare voorruit van Volkswagen biedt perfect zicht omdat hij niet werkt met dunne draadjes, maar met een flinterdun laagje 100% transparant zilver in het glas, dat elektriciteit omzet in warmte om zodoende de vooruit snel te kunnen ontdoen van ijs of condens. Onderaan de ruit zijn wel twee gloeidraadjes aangebracht die de ruitenwissers verwarmen, zodat deze in winterse omstandigheden niet aan het glas vastvriezen.

In de zomer werkt het dunne laagje zilver van de voorruit tevens als een hitteschild. Het reflecteert tot wel 60 procent van de zonnewarmte, waardoor deze voorruit het interieur van de auto koeler houdt dan een conventionele getinte voorruit dat doet.

De draadloos verwarmbare voorruit is leverbaar op een groot aantal modellen, zoals de Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan en Passat.