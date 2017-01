Seat Leon SC legt nadruk op sportiviteit

25 januari 2017 | Ook de driedeurs SC-modellen profiteren van de vernieuwingen van de Seat Leon. En er is meer: de nadruk bij de SC-modellen ligt meer dan ooit op sportiviteit. De Leon SC is er om te beginnen als sportieve FR-uitvoering met motoren die minimaal 132 kW/180 pk leveren. Het topmodel is de 221 kW/300 pk sterke Leon CUPRA 300. De nieuwe modellen zijn inclusief de speciale FR Business Intense-uitvoeringen met ingang van februari te bestellen. Prijzen beginnen bij 31.150 euro voor de Leon SC 1.8 TSI FR.

De lijnvoering van de Leon SC is strakker dan voorheen. Het motorenaanbod sluit daar bij aan. Zo is de Leon SC in FR-uitvoering er met de 1.8 TSI met 132 kW/180 pk en met de 135 kW/184 pk sterke 2.0 TDI. Beide modellen halen een topsnelheid van bijna 230 km/u en sprinten in 7,4 seconden van 0-100 km/u. Standaard worden ze geleverd met een handgeschakelde zesbak, optioneel is de automatische DSG-transmissie leverbaar. Ook het sportieve topmodel, de Leon CUPRA 300 met de 221 kW/300 pk sterke 2.0 TSI, biedt de keuze uit een handgeschakelde zesbak of een 6-traps DSG-transmissie.

De driedeurs Leon SC FR heeft onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen, SEAT Drive Profile, verlaagd sportonderstel, donker getinte ramen achter, licht-/regensensor, climatronic met twee klimaatzones, multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel, automatisch dimmende binnenspiegel en een zwarte dakhemel. De Leon SC 1.8 TSI FR is er vanaf € 31.150 en de Leon SC 2.0 TDI FR vanaf € 34.650.

De Leon SC FR is er ook in Business Intense uitvoering. Voor een meerprijs van € 300 ten opzichte van een reguliere Leon SC FR wordt de standaarduitrusting uitgebreid met onder andere Media System Navi met 8 inch touchscreen, Apple Carplay en Android Auto, parkeersensoren voor en achter, DAB+ digitale radio, draadloze telefoonlader, Keyless Entry/Go, verkeersbordenherkenning, High beam assist en Lane assist. De Leon SC 1.8 TSI FR Business Intense is leverbaar vanaf € 31.450 en de uitvoering met de 2.0 TDI vanaf € 34.950.

De Leon SC CUPRA 300 is met zijn 221 kW/300 pk sterke 2.0 TSI goed een sprint in 5,6 seconden van 0-100 km/u en zijn topsnelheid is afgeregeld op 250 km/u. De standaarduitrusting is daar op aangepast. Zo beschikt deze topsporter over een adaptief onderstel (DCC - Dynamic Chassis Control), een 25 mm verlaagd CUPRA sportonderstel, een uitschakelbaar ESC en Progressive steering. Ook typische CUPRA-details als 19 inch lichtmetalen velgen, een achterspoiler, het sportstuur, instaplijsten met CUPRA-logo en twee ovale uitlaatpijpen zijn inbegrepen. Luxe en gemak gaan bovendien hand in hand: ook het Media System plus met 8 inch touchscreen en Full LED-koplampen zijn standaard. De Leon SC CUPRA is er vanaf € 41.250.

Ook de prijzen van de overige nieuwe Leon CUPRA 300-modellen zijn inmiddels bekend. De 5-deurs Leon CUPRA 300 is er vanaf € 41.600 en de Leon CUPRA ST 300 vanaf € 42.600. De meerprijs voor de DSG-transmissie bedraagt € 2.000. Het topmodel, de Leon CUPRA 300 4DRIVE, is er vanaf € 49.200. Alle modellen zijn vanaf 1 februari te bestellen bij de SEAT-dealer.

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges.