BMW X1 wordt bij Nedcar gebouwd

25 januari 2017 | Met ingang van augustus 2017 start VDL Nedcar in het Limburgse Born met de productie van de BMW X1. Dat maakt BMW Group samen met VDL Groep vandaag bekend. VDL Nedcar zal de productie van de BMW X1 voor alle, wereldwijde afzetmarkten delen met de BMW Group fabriek in Regensburg. VDL Nedcar produceert sinds 2014 al drie MINI-modellen in Limburg. De BMW X1 wordt het vierde model van BMW Group dat bij VDL Nedcar van de band zal rollen.

De wereldwijde vraag naar de BMW X1 is dermate groot dat er extra productiecapaciteit nodig is als aanvulling op de productie van de BMW Group fabriek in Regensburg, waar sinds juli 2015 de tweede generatie van het succesvolle model wordt geproduceerd.

De BMW Group fabriek in Regensburg en VDL Nedcar hebben sinds begin 2014 een hechte en succesvolle samenwerking opgebouwd. Door de overeenkomst met VDL Nedcar heeft BMW de flexibiliteit om de fabricage van de BMW X1 te verdelen tussen Regensburg en Born naar gelang de vraag.

"In Nederland is de vraag naar X-modellen groot, in het bijzonder naar de BMW X1", aldus Peter Haug, Marketingdirecteur BMW Group Nederland. "Vorig jaar werden er 1.946 exemplaren geregistreerd, het beste verkoopresultaat sinds de introductie van de eerste generatie in 2009. Maar liefst 62,2 procent van alle in 2016 verkochte X-modellen in Nederland (3.131 stuks) was een BMW X1. Daarmee is één op de zes nieuw verkochte BMW's een X1."

Sinds 2014 produceert VDL Nedcar diverse MINI-modellen in Limburg: de MINI driedeurs en de exclusief in Born geproduceerde MINI Cabrio. Sinds 2 november 2016 verzorgt VDL Nedcar tevens de exclusieve productie van de nieuwe MINI Countryman. In maart 2017 start VDL Nedcar met de productie van de nieuwe MINI Cooper S E Countryman ALL4, de allereerste plug-in hybride van MINI, én de sportieve MINI John Cooper Works Countryman met 170 kW (231 pk).

BMW verkocht in 2016 in totaal 2.003.359 voertuigen (een groei van 5,2 procent ten opzichte van 2015), waarvan 644.922 X-modellen (een plus van 22,3 procent ten opzichte van 2015). Eén op de drie verkochte BMW's in 2016 was daarmee een X-model.