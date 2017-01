Nissan Qashqai bestaat 10 jaar

24 januari 2017 | In februari 2017 is het tien jaar geleden dat Nissan met de verkoop van de Nissan Qashqai Crossover startte. Dit feit wordt in stijl gevierd. Overal in Europa staan festiviteiten op stapel, zowel voor klanten als voor de media.

De Qashqai is de pionier in het Crossover-segment zoals de auto-industrie en de autokopers dat nu kennen. Tien jaar geleden was er immers nog geen model dat praktische gebruiksgemak van een SUV van dit formaat koppelde aan de efficiency en rijdynamiek van een compacte vijfdeurs hatchback. In februari 2007, toen de Qashqai verscheen, stond de verkoopteller van Crossovers in Europa nog op nul. Nu is zo'n beetje elk volumemerk actief in dit segment. De Qashqai heeft 21 opponenten en de jaarlijkse totaalverkoop ligt in Europa op 2,6 miljoen compacte Crossovers.

Nissan legde de basis voor het vernieuwende design en het veelzijdige karakter van de Qashqai al in 2002. Toen startte het ontwikkelingsproces van de beoogde opvolger van de Nissan Almera. Het creatieve team besloot echter al snel terug naar de tekentafel te gaan en een model te ontwikkelen waarop klanten echt zaten te wachten.

De eerste generatie van de Nissan Qashqai ging in februari 2007 in de verkoop. Voor het eind van dat jaar waren in Europa al bijna 100.000 exemplaren verkocht. Nu, tien jaar later, is de Qashqai marktleider in zijn segment in Europa, met een totaal van meer dan 2,3 miljoen verkochte exemplaren. In 2016 zijn 261.429 Nissans Qashqai verkocht in Europa (inclusief Rusland, Oekraïne en Kazachstan), een groei van 5,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal is goed voor een marktaandeel van 10 procent in het segment. Wereldwijd is de Qashqai in tien jaar tijd goed voor een verkooptotaal van 3,3 miljoen exemplaren in 137 landen.