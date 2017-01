DS introduceert Performance Line

23 januari 2017 | Met DS Performance wordt sinds 2016 de link gemaakt naar de autosportafdeling van DS en de deelname ervan aan het FIA Wereldkampioenschap Formula E. Deze activiteiten hebben DS geïnspireerd om de Performance Line uitrusting te introduceren op de DS 3, DS 4 (uitgezonderd DS 4 Crossback) en DS 5. DS Performance Line staat volgens de fabrikant voor een combinatie van verfijning en technologie met designelementen en een uitgebreide uitrusting.

De Performance Line modellen zijn direct herkenbaar aan de twee kleuren waarbij een zwart dak (of Cockpit Roof voor DS 5) altijd wordt gecombineerd met een uitgebreide keuze aan carosseriekleuren (7 voor DS 3, 6 voor DS 4 en 5 kleuren voor DS 5). Een ander kenmerk van de Performance Line zijn de zwarte velgen (17 of 18 inch afhankelijk van het model) met centraal het DS-logo geplaatst in de kleur Jelly Berry. Tenslotte worden alle DS Performance Line modellen voorzien van herkenbare DS Performance Line badges op de motorkap, voorportieren, buitenspiegels en achterspoilers. Deze badges bestaan uit de volgende kleuren: Carmin Rood (dat staat voor passie en sport), Wit (voor elegantie en puurheid) en Goud (voor succes).

Afhankelijk van het model zijn sierstiksels voorzien op het stuur, de kap boven het instrumentenpaneel, de deurpanelen, de vloermatten, de versnellingspookhoes en de hendel van de handrem. Elk model heeft aluminium pedalen en een aluminium voetsteun. Uiteraard is dit bijzondere uitrustingsniveau voorzien van DS-LED Vision, de bijzondere LED verlichting die niet alleen kenmerkend is maar ook de kwaliteit van de verlichting verhoogt (standaard op DS 5).

Afhankelijk van het model zijn de DS Performance Line-uitvoeringen optioneel leverbaar met Mirror Screen, Connected DS-services (DS Assistance en SOS), in combinatie met de DS Connect Box. Op de DS 5 is DS Connect Nav optioneel beschikbaar. De DS Performance Line modellen zijn vanaf nu leverbaar in Nederland.