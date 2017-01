Vernieuwde Lexus IS nu bij de dealer

20 januari 2017 | De gefacelifte Lexus IS staat vanaf nu bij de dealer. De aangepaste versie voor modeljaar 2017 heeft een adviesprijs vanaf 39.995 euro. De consumentenadviesprijs van de Lexus IS 300h Business Line begint bij 42.495 euro en de Sport Edition, met 18 inch 5-spaaks Black-velgen, is er vanaf 43.995 euro. Lexus levert zijn sedan verder als F SPORT Line met standaard Adaptive Variable Suspension (vanaf 47.995 euro) en Luxury Line (vanaf 53.495 euro). Alle prijzen zijn inclusief BTW, BPM en alle kosten rijklaar maken.

De vernieuwde Lexus IS 300h is direct herkenbaar aan de nieuwe full LED koplampen, grote luchtinlaten in de voorbumper en karakteristieke, maar nog scherper gesneden 'spindle grille'. Ook nieuw zijn de LED-achterlichten, de 5-spaaks 17-inch en meerspaaks 18-inch lichtmetalen wielen. De metallic carrosseriekleuren Graphite Black en Deep Blue zijn toegevoegd en afhankelijk van de versie zijn ook nieuwe interieurkleuren beschikbaar zoals Sandstone, Noble Brown en Nuance Black. De nieuwe designelementen geven de IS 300h een prominentere uitstraling.

Lexus heeft het interieur van de IS 300h verbeterd. Het split-screen display van het navigatie- en multimediasysteem meet nu 10,3 inch. De grotere en scherpere graphics dragen bij aan betere afleesbaarheid. De Remote Touch Interface (RTI) is intuïtiever te bedienen, onder meer door de toevoeging van een entertoets en een betere polssteun.

Het is de eerste keer dat de IS 300h leverbaar wordt met houtaccenten die bewerkt zijn door middel van de befaamde lasertechniek van Yamaha, de producent van onder meer concertvleugels. De IS 300h F SPORT Line beschikt over aluminium interieurpanelen in Naguri stijl. De lederen interieurs zijn met de hand gestikt.

Het Pioneer Premium Sound System is met twee speakers uitgebreid en heeft er nu tien. Voor een heuse concertzaalbeleving is de IS 300h uit te rusten met het Mark Levinson Premium Surround System met 15 speakers dat specifiek voor de sedan ontwikkeld is.

De vernieuwde IS 300h heeft ook betere rijeigenschappen. De rechtuit-stabiliteit werd verbeterd, terwijl de reactie op het stuur directer werd. Voor de verbeterde wielophanging zijn nieuwe lichtgewicht aluminium componenten toegepast. De multi-link achterwielophanging is voorzien van een nieuwe stabilisatorstang. Lexus voorzag de IS 300h van een stijvere voorwielophanging en paste ook de demperafstelling en schokdempers aan voor een meer dynamische rijervaring.

Voor extra controle en stabiliteit is elke IS 300h uitgerust met Lexus' eigen Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM), die alle veiligheidssystemen proactief laat samenwerken. Verder is de Drive Mode Selector (met voorgeprogrammeerde rijstanden als Eco, Normal en Sport) nu ook verder te personaliseren door handmatige programmering. Om het sportieve karakter van de IS 300h F SPORT Line extra te onderstrepen is Adaptive Variable Suspension (AVS) standaard op deze versie.

De nieuwe Lexus IS 300h heeft zijn beproefde hybride aandrijflijn behouden. Deze combineert een 2,5-liter viercilinder Atkinson-benzinemotor met een elektromotor, standaard gekoppeld aan een automaat. De hybride-accu laadt zichzelf op tijdens het rijden en wordt dus niet met een stekker opgeladen om een laag verbruik te halen. Het verbruik en de CO2-uitstoot behoren met respectievelijk 4,3 l/100 km en 97 gr/km tot de laagste in zijn klasse.

Voor 690 euro rust Lexus de IS 300h uit met het Safety System+. Actieve veiligheidssystemen die hiertoe behoren zijn: Pre-Crash Safety systeem, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert & Vehicle Sway Warning (fitheidschecker), Automatic High Beam en Road Sign Assist. Op de Luxury Line zijn de actieve veiligheidssystemen Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert standaard.