Audi produceert 8 miljoenste Quattro

20 januari 2017 | In de nieuwe Audi-fabriek in het Mexicaanse San José Chiapa is deze week de 8 miljoenste Audi met quattro-aandrijving van de band gerold. Quattro vierwielaandrijving debuteerde in 1980 en is momenteel beschikbaar op meer dan honderd modelvarianten van Audi. Het systeem is standaard op de Q7, A4 allroad quattro, A6 allroad quattro, A8, R8 en alle S- en RS-modellen. Daarnaast is quattro optioneel verkrijgbaar op alle andere Audi-modellen. In 2015 koos 44 procent van alle Audi-klanten wereldwijd voor quattro-aandrijving. De Audi Q5 is het populairste quattro-model, met zo'n 262.000 verkochte exemplaren.

Audi levert het quattro-systeem in verschillende varianten. In compacte modellen met dwarsgeplaatste motoren monteert Audi op de achteras een hydraulische, elektronisch gestuurde lamellenkoppeling. Op de Audi R8 met middenmotor zit die koppeling op de vooras. Hij is onderdeel van een actief systeem dat, afhankelijk van de (rij)situatie, de aandrijfkrachten over de assen verdeelt. Audi-modellen met een in lengterichting geplaatste motor voorin hebben een sperdifferentieel met een planetair tandwielstelsel dat de aandrijfkrachten normaal gesproken in de verhouding 40:60 over de voor- en achterwielen verdeelt. Een aantal topmodellen van Audi heeft een sportdifferentieel op de achteras. Dat verspreidt de aandrijfkrachten actief over de achterwielen via twee elektrohydraulisch bediende lamellenkoppelingen.

Nieuw is de combinatie van quattro-aandrijving en ultra-technologie. Het systeem is ontworpen voor modellen met een in lengterichting geplaatste motor en werkt met een lamellenkoppeling achter de versnellingsbak die de aandrijfkrachten actief verdeelt over de voor- en achteras wanneer vierwielaandrijving gewenst is. Onder normale condities koppelt de achteras zich los en worden alleen de voorwielen aangedreven, waarmee een aanzienlijke brandstofbesparing wordt gerealiseerd.

quattro-vierwielaandrijving debuteerde in 1980 in de Ur-quattro. De eerste generatie van het systeem had een differentieel dat met een druk op de knop gesperd kon worden. In 1986 verving Audi dat door een Torsen-differentieel (dat de aandrijfkrachten kon verdelen over de assen), waarna in 2005 een systeem volgde dat werkte met een planetair differentieel.

Ook in de autosport heeft Audi met quattro-technologie grote successen geboekt. Het merk won onder andere viermaal het Wereldkampioenschap Rally en zes keer de beroemde Pikes Peak heuvelklim. De meest recente triomf vierde Audi in november, toen coureur Mattias Ekström met zijn Audi S1 EKS RX quattro het WK Rallycross won.