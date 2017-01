Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain nu te bestellen

20 januari 2017 | De Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain is bij de Nederlandse dealers te bestellen. Dankzij een grotere bodemvrijheid met forse wielen en standaard vierwielaandrijving 4MATIC komt de E-Klasse All-Terrain ook op de plaats van bestemming als daarbij onverharde of besneeuwde veldwegen of steile wegen met haarspeldbochten afgelegd moeten worden. Dankzij offroad-designelementen ziet de E-Klasse All-Terrain er krachtig en robuust uit. De E 220 d 4MATIC All-Terrain heeft een consumentenadviesprijs (inclusief afleverkosten) van 75.225 euro. De eerste leveringen staan gepland voor maart 2017.

De E-Klasse All-Terrain wordt gekenmerkt door een krachtige uitstraling, waarbij de brede wielkasten, SUV-grille en zwarte dorpelverbreders direct in het oog springen. Het bovenste deel van de voor- en achterbumper is uitgevoerd in carrosseriekleur, het onderste deel in zwart, generfd kunstof. De stoere aanblik wordt verder geaccentueerd door 19 of 20 inch lichtmetalen velgen.

Bij de verkoopstart is de All-Terrain leverbaar als E 220 d 4MATIC (143kW/194 pk), met nieuw ontwikkelde viercilinder dieselmotor en standaard negentraps automatische transmissie 9G-TRONIC. Vanaf de zomer van 2017 zal de E-Klasse All-Terrain tevens leverbaar worden als E 350 d 4MATIC. Deze variant is voorzien van een krachtige 6-cilinder dieselmotor met 190 kW (258 pk).

De All-Terrain beschikt standaard over DYNAMIC SELECT. Hiermee kan worden gekozen uit vijf rijprogramma's met verschillende karakteristieken voor de motor, transmissie, ESP en besturing. Speciaal voor dit model is er bovendien het rijprogramma All-Terrain, dat speciale instellingen voor offroad-rijden bevat. Het onderstel wordt in combinatie met de standaard luchtvering AIR BODY CONTROL bij snelheden tot 35 km/h 20 mm hoger geplaatst. Het rijprogramma All-Terrain kent een extra weergave op het display. Hier is onder meer informatie af te lezen over de stuurhoek, het voertuigniveau (stand van de luchtvering), de stijgings- en hellingshoek, de stand van het gas- en rempedaal alsmede een kompasfunctie.

Dankzij de luchtvering zijn drie onderstelniveaus van 0 tot +35 mm mogelijk. Onafhankelijk van het gekozen rijprogramma kan de hoogste stand ook met de hand worden geselecteerd met behulp van de niveautoets op de middenconsole. Vergeleken met de E-Klasse Estate staat de E-Klasse All-Terrain 29 mm hoger. De bodemvrijheid varieert van 121 tot 156 mm.