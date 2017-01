Mercedes-AMG E63 nu leverbaar

19 januari 2017 | De Mercedes-AMG E 63, de sterkste E-Klasse ooit, is vanaf nu bij de Nederlandse dealers te bestellen. In het voorjaar van 2017 worden drie varianten van het model van Mercedes-AMG in Nederland leverbaar: E 63 4MATIC+, E 63 S 4MATIC+ en E 63 S 4MATIC+ Edition 1.

Met de nieuwe generatie van de E 63 4MATIC+ en E 63 S 4MATIC+ tilt Mercedesâ€'AMG de prestaties van de luxe zakenauto naar een hoger niveau. Het kloppende hart van het model is de 4.0-liter V8 biturbomotor. In de E 63 4MATIC+ levert hij een vermogen van 420 kW/571 pk, terwijl de motor in de E 63 S 4MATIC+ een nieuwe piek van 450 kW/612 pk bereikt. Dit maakt de V8 tot de sterkste motor die ooit in een E-Klasse werd gelegd. Tegelijkertijd is het dankzij de AMG Cylinder Management cilinderuitschakeling mogelijk om het verbruik van de motor aanzienlijk te verlagen. De acceleratie van 0-100 km/u vergt 3,4 seconde.

De AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijving is compleet nieuw ontwikkeld en combineert de voordelen van uiteenlopende rijstanden in één systeem: de koppelverdeling op de voor- en achteras is voor het eerst volledig variabel. Een ander kenmerk is de AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi Clutch Technology) 9â€'traps sporttransmissie. Die wordt voor het eerst gecombineerd met een natte startkoppeling, waarmee snellere reactietijden kunnen worden gerealiseerd.

Tot ongeveer een jaar na de marktintroductie levert Mercedes-AMG ook een exclusieve en opvallende E 63 S 4MATIC+ Edition 1. De speciale uitvoering is leverbaar in de kleur designo selenite grijs magno. De dynamische striping boven de dorpels zet het uitgestrekte silhouet maximaal aan. Andere opvallende uiterlijke kenmerken zijn de nieuwe, gesmede AMG 20 inch velgen, uitgevoerd in mat zwart met hoogglans gepolijste velgranden, en het AMG Nightpakket.

AMG Performance stoelen met zwart nappaleer en gele sierstiksels geven het interieur een sportieve ambiance. Eveneens in kleur afgestemd zijn het AMG Performance sportstuur, het bovenste deel van het dashboard, de portierbekleding, de tunnelconsole, AMG vloermatten en een analoog klokje in IWC-design. Koolstofvezel accenten ronden de opvallende combinatie van kleuren en materialen af.

Overzicht consumentenadviesprijzen (inclusief afleverkosten):