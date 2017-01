MINI toont nieuwe Cooper Works Countryman

19 januari 2017 | De tweede generatie MINI Countryman is het grootste en veelzijdigste model in het gamma van MINI. De John Cooper Works-versie heeft bovendien de krachtigste motor ooit in een MINI. In combinatie met ALL4-vierwielaandrijving is ook de veiligheid gegarandeerd. Het gecombineerde brandstofverbruik bedraagt 7,4 l/100 km, met een CO2-emissie van 169 g/km. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/uur is mogelijk in 6,5 seconden, zowel met de standaard handgeschakelde zesversnellingsbak als met de optionele achttraps Steptronic sportautomaat.

De nieuwe MINI John Cooper Works Countryman is 17 centimeter langer en 3 centimeter breder dan de vorige generatie. De wielbasis is 7,5 centimeter groter. De toegenomen afmetingen leveren aanzienlijk meer ruimte op voor alle vijf de zitplaatsen. De bagageruimte bedraagt 450 liter (met neergeklapte achterbank 1.390 liter). Ook is substantiële winst van 10 kW (13 pk) motorvermogen geboekt, waarmee dit met 170 kW (231 pk) de krachtigste motor is die ooit in een MINI is toegepast.

De 2,0-liter viercilinder is voorzien van aangepaste TwinPower Turbo-technologie. De betere prestaties zijn gedeeltelijk te danken aan de tot 2,2 bar verhoogde turbodruk, aangepaste zuigers en een grotere intercooler. Het maximumkoppel van 350 Nm wordt bereikt tussen 1.450 en 4.500 toeren per minuut. Het maximumvermogen van 170 kW (231 pk) ligt tussen 5.000 en 6.000 toeren per minuut.

Standaard wordt de MINI John Cooper Works geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Bij het terugschakelen geeft de motor automatisch tussengas om nog dynamischer te kunnen schakelen. Zonder meerprijs is de achttraps Steptronic sportautomaat leverbaar. Ook die schakelt snel over; dat kan ook handmatig, met de peddels aan het stuurwiel. De automatische transmissie is uitgerust met een Launch Control-functie. Met de achttraps Steptronic is in de meest economische MINI Riding Mode een nog gunstiger verbruik haalbaar dan met de handgeschakelde transmissie: 6,9 l/100 km, met een CO2­-uitstoot van 158 g/km.

De MINI John Cooper Works Countryman heeft de nieuwste versie van het ALL4-systeem. Dat reageert niet alleen sneller en preciezer op veranderlijke omstandigheden, maar is ook compacter en efficiënter. Bij normaal accelereren worden de voorwielen aangedreven. Bij krachtige acceleratie of verminderde grip gaat aandrijfkracht ook naar de achterwielen. De elektronische aansturing van het systeem is verbonden met de Dynamic Stability Control (DSC) zodat een noodzakelijke aanpassing in de krachtsverdeling snel wordt gerealiseerd. Het ALL4-systeem optimaliseert op deze manier de tractie en stabiliteit onder slechte weersomstandigheden op alle soorten ondergrond en verbetert ook de wendbaarheid tijdens het nemen van bochten op een dynamische manier.