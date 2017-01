Kia Stinger vanaf tweede helft 2017

18 januari 2017 | De Kia Stinger komt ook naar Europa. De snelste, krachtigste en meest dynamische Kia ooit wordt leverbaar met drie turbomotoren, waarvan twee benzinemotoren en een diesel. De productie van de Stinger start in de tweede helft van 2017. De Europese verkoop start in het vierde kwartaal. Of de Stinger ook naar Nederland komt is nog altijd niet bekend.

De Kia Stinger wordt in Europa leverbaar met drie turbomotoren: een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor, een krachtige 3,3-liter twin-turbo V6-benzinemotor én een 2,2-liter viercilinder turbodiesel. Alle motoren zijn in lengterichting geplaatst, voorzien van de laatste turbotechnologie en in de eindfase van ontwikkeling.

Specifiek voor Europa is de nieuwe 2,2-liter turbodiesel ontwikkeld, met 147 kW (200 pk) bij 3.800 tpm en 440 Nm trekkracht (tussen 1.750 - 2.750 tpm). Genoeg vermogen om in 8,5 seconden naar 100 km/u te accelereren en een topsnelheid te bereiken van 225 km/u. Rijden op benzine kan met de 2,0-liter viercilinder Theta II-turbobenzinemotor. Deze motor heeft een vermogen van naar schatting 187 kW (255 pk) bij 6.200 toeren per minuut en 353 Nm trekkracht tussen 1.400 en 4.000 toeren per minuut. Een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor - alleen voor de Stinger GT - levert 272 kW (370 pk) bij naar schatting 6.000 toeren per minuut en 510 Nm trekkracht tussen 1.300 en 4.500 toeren per minuut. Kia mikt voor de topversie op een 0-100-sprinttijd van 5,1 seconden en daarmee is de Stinger de snelste Kia ooit. De topsnelheid bedraagt ongeveer 270 km/u.

Kia koppelt alle turbomotoren aan een achttraps automaat. Via schakelflippers aan het stuurwiel kan de bestuurder ook handmatig schakelen. De in eigen huis ontwikkelde automaat staat garant voor een soepel schakelgedrag en maximale brandstofefficiëntie. De automaat heeft een Centrifugal Pendulum Absorber (CPA), een koppelverdeler die torsionele vibraties in de aandrijflijn reduceert: een techniek uit de luchtvaart en de autosport.

De Stinger is de eerste Kia die leverbaar is met achter- of vierwielaandrijving. De AWD-variant is standaard voorzien van Dynamic Torque Vectoring Control. Dit systeem monitort het wegdek en de input van de bestuurder en verdeelt automatisch de aandrijf- en remkrachten over de wielen voor maximale controle onder alle omstandigheden. De versie met achterwielaandrijving is optioneel leverbaar met een mechanisch sperdifferentieel, waarmee de achterwielen het vermogen zo efficiënt mogelijk toebedeeld krijgen.

Het sportieve weggedrag en de directe besturing zijn ontwikkeld onder leiding van Albert Biermann, topman van 'Vehicle Test en High Performance Development' van Kia, en een groep engineers in Korea en op de beruchte Nürburgring. Het chassis van de Kia Stinger is gemaakt van 55 procent ultrasterk staal: een uitstekende basis om een optimaal weg- en rijgedrag te realiseren.

De McPherson multi-link vóór- en achterwielophanging is zo afgesteld dat de bestuurder te allen tijde maximale feedback ervaart. Achter monteert Kia eveneens een versterkte anti-rollbar voor hoge stabiliteit en minimale vibraties.

Dankzij Dynamic Stability Damping Control kan de bestuurder kiezen uit diverse onderstel setups: een primeur in een Kia. Daarmee heeft de Stinger een passend antwoord voor alle wegcondities en rijstijlen. Er is keuze uit vijf rijmodi: Eco, Sport, Sport+, Comfort en Smart. Allemaal hebben ze invloed op de dempers, het stuurgedrag en de reactie van het gaspedaal. Via Drive Mode Select selecteert de bestuurder zijn favoriete modus.

Variable ratio Rack-mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS) is standaard. De stuurbekrachtingsunit is direct op de tandheugel bevestigd voor een razendsnelle feedback, een direct stuurgedrag en minder vibraties. Afhankelijk van de gekozen rijmodus reageert de Stinger rustiger of juist agressiever op stuurinput. Ook de weerstand in het stuur varieert per modus.

Er is keuze uit verschillende typen lichtmetalen wielen en banden. De versies met een 2,0-liter turbo benzinemotor zijn standaard voorzien van 225/45 R18 banden en de versies met de 2,2-liter dieselmotor van 225/50 R17 banden. De V6-versie beschikt over high-performance-rubber in de maat 225/40 R19 vóór en 255/35 R19 achter. Geventileerde Brembo-remschijven met vier zuigers per cilinder vóór (350 mm) en twee zuigers per cilinder achter (340 mm) zijn standaard voor de V6-variant. De 2,0 liter turbo benzinemotor beschikt over geventileerde remschijven vóór (345 mm) en 330mm achter. De 2,2-liter dieselmotor beschikt over 320mm remschijven vóór (geventileerd) en over 315mm remschijven achter.

Kia voorziet de Stinger van de nieuwste Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), onder de noemer DRIVE WiSE: het label waaronder Kia haar intelligente, actieve veiligheidstechnologieën presenteert, die aanrijdingen helpen voorkomen of de gevolgen van een aanrijding beperken.

De Stinger is standaard voorzien van Vehicle Stability Management (VSM). Dit systeem biedt optimale stabiliteit tijdens remmen en rijden in bochten, onder meer door het Electronic Stability Control (ESC) te activeren als er tractieverlies optreedt. Andere DRIVE WiSE-voorzieningen zijn Forward Collision Warning met Autonomous Emergency Braking met voetgangersherkenning, Advanced Smart Cruise Control (ASCC), Lane Keeping Assist System (LKAS), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Surround View Monitoring System voor manoeuvres op lage snelheid, Blind Spot Detection en High Beam Assist.

Nieuw is Driver Attention Alert (DAA). Dit systeem monitort de input van de bestuurder. Als de bestuurder vermoeid of afgeleid is, klinkt een audiosignaal en verschijnt op het beeldscherm het advies om een pauzemoment in te lassen. Een meer dan welkom systeem, omdat vermoeidheid van de bestuurder een belangrijke oorzaak is van fatale verkeersongevallen.

Kia voorziet de Stinger van de nieuwste generatie infotainmentsystemen. Bluetooth-connectiviteit is standaard en de meeste functies van de auto zijn te bedienen via het stuurwiel. Het in hoogte instelbare Head-Up Display (HUD) met kleurenscherm toont relevante informatie in het zichtveld van de bestuurder. Onder meer de snelheid, navigatie-instructies, audio- en cruisecontrol-informatie en meldingen van het Blind Spot Detection-systeem zijn zichtbaar. Op de middenconsole plaatst Kia een inductielader waarmee smartphones draadloos opgeladen kunnen worden.