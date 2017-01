800.000 bezoekers bij Mercedes-Benz museum

18 januari 2017 | Het Mercedes-Benz Museum heeft in 2016 de bezoekersgrens van 800.000 doorbroken, meer dan in de afgelopen negen jaar en 6 procent meer dan in 2015. Het aantal internationale bezoekers is met 14 procent toegenomen tot 57 procent. Een bijzonder hoogtepunt in 2016 was het jubileumweekend ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het museum met 25.000 bezoekers in juni. Hoogtepunten in 2017 worden de Mercedes-Benz concertzomer, een compleet nieuwe openlucht muziekbelevenis. En vanaf oktober is er de speciale tentoonstelling '50 jaar AMG'.

Met 819.793 bezoekers kan het Mercedes-Benz Museum tegenover 2015 een toename van 6 procent (772.750 bezoekers in 2015) noteren. Ook het aantal kinderen en jongeren is toegenomen van 113.000 in het voorgaande jaar naar 122.000. De 8 miljoenste bezoeker wordt binnen enkele weken verwacht.

In 2016 is het bezoekerspubliek nog internationaler geworden: ongeveer 57 procent van alle bezoekers kwam in 2016 uit het buitenland (43 procent in 2015), daarvan kwam 1 op de 10 uit China. Zoals in voorgaande jaren bleef de ranglijst van landen gelijk: China, VS, Frankrijk, Zwitserland. Het hoogste aantal buitenlandse bezoekers kwam in augustus 2016 met 71 procent.

Voor 2017 is het motto in het Mercedes-Benz Museum Cars & Culture. Een hoogtepunt wordt de Mercedes-Benz concertzomer van 29 juni tot en met 2 juli 2017. Dit biedt topamusement uit de popmuziek voor telkens 6.500 toeschouwers met een automobiel- en culinair programma. In de tweede helft van het jaar gaat een nieuwe bijzondere tentoonstelling in première, die de 50-jarige geschiedenis van AMG toont. Andere evenementen en speciale tentoonstellingen zijn nog in voorbereiding.

Het Mercedes-Benz Museum is dagelijks van dinsdag tot en met zondag van 9:00 tot 18:00 uur geopend. De kassa sluit altijd om 17:00 uur.