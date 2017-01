Hyundai maakt prijzen i30 bekend

18 januari 2017 | Hyundai maakt de prijzen en specificaties van de nieuwe i30 bekend. De vanafprijs bedraagt 20.495 euro voor het model met 1.0 liter benzinemotor in de i-Drive uitvoering. De i30 is voorzien van meer actieve veiligheidssystemen dan in alle andere Hyundai's en wordt geleverd met vijf jaar garantie zonder kilometerbeperking. Er is keuze uit twee benzinemotoren en een dieselmotor.

De nieuwe Hyundai i30 is leverbaar met lichtmetalen two-tone tienspaaks velgen van 16 of 17 inch of lichtmetalen of stalen velgen van 15 inch. Er zijn twaalf carrosseriekleuren, waaronder drie parelmoerkleuren (Midnight Blue, Pepper Grey en Phantom Black), zeven metallic kleuren (Pure Brown, Intense Copper, Moon Rock, Burgundy Red, Platinum Silver, Ara Blue en White Sand) en twee standaard lakken (Engine Red en Polar White).

Er is keuze uit twee benzinemotoren en een dieselmotor, allemaal met een turbo. In Nederland zal vooral de driecilinder 1.0 T-GDI (vanaf € 20.495,-) met een vermogen van 88 kW (120 pk) en 170 Nm koppel populair zijn, vanwege zijn lage emissie en verbruik. De 1.0 T-GDI is leverbaar in combinatie met de handmatig te bedienen zesversnellingsbak. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt in theorie 4,5 l/100 km.

De viercilinder 1.4 T-GDI-motor met 103 kW (140 pk) is geheel nieuw en debuteert in de nieuwe Hyundai i30. Hyundai rekent voor deze motor een meerprijs van € 2.000,- ten opzichte van de 1.0 T-GDI-motor. De 1.353 cm3 turbobenzinemotor is 14 kilogram lichter dan zijn voorganger, de 1.4-liter Gamma-motor, en levert een koppel van 242 Nm. De 1.4 T-GDI-motor is leverbaar in combinatie met een handgeschakelde zesbak of een efficiënte en snelle zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (DCT), die de bestuurder de keus biedt uit volledig automatisch of handmatig schakelen. Het gemiddelde brandstofverbruik van de 1.4 T-GDI bedraagt 4,8 l/100 km voor de handbak of 5,2 l/100 km voor de automaat.

De dieseloptie (vanaf € 23.495,-) is de viercilinder 1.6 CRDi met 81 kW (110 pk). Het maximumkoppel bedraagt 280 Nm. Beide sterkste versies zijn leverbaar met ofwel de handmatig te bedienen zesversnellingsbak of de zeventraps-DCT.

De DCT-transmissie combineert de voordelen van automatische en handmatig te bedienen transmissies. Het brandstofverbruik met de DCT is tot wel 20 procent lager in vergelijking met een conventionele gerobotiseerde zesbak, terwijl de acceleratie tot wel 10 procent sneller is. De DCT bestaat uit twee droge koppelingen en een actuator voor elke koppeling afzonderlijk. Het koppel gaat altijd naar zowel de even als de oneven versnellingen, zodat schakelen nooit voor een onderbreking van de aandrijfkracht zorgt. De actuators worden door elektromotoren aangedreven en uitwendige dempers onderdrukken geluiden en vibraties.

De nieuwe Hyundai i30 is voorzien van de nieuwste actieve veiligheidsvoorzieningen om te voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsvoorschriften: Autonomous Emergency Braking met Front Collision Warning System (autonoom noodremsysteem met waarschuwing voor frontale botsing), Smart Cruise Control (regelt snelheid en houdt constante snelheid tot voorganger), Blind Spot Detection (waarschuwt bij voertuigen in de dode hoek), Rear Cross Traffic Alert (waarschuwt bij achteruitrijden voor kruisend verkeer achter de auto), Lane Keeping Assist System (waarschuwt de bestuurder als de auto de rijstrook dreigt te verlaten en grijpt zo nodig zelf in), Speed Limit Information Function (geeft op het scherm de geldende snelheidslimiet weer) en High Beam Assist (schakelt automatisch grootlicht in wanneer dat kan en uit wanneer dat noodzakelijk is). Nieuw voor Hyundai is de Driver Attention Alert, waarmee de Hyundai i30 is voorzien van alle beschikbare actieve veiligheidssystemen. Dit systeem waarschuwt de bestuurder wanneer hij tekenen van vermoeidheid toont.

De vanafprijs van de nieuwe Hyundai i30 begint bij € 20.495,- voor de i-Drive-versie met 1.0 T-GDI-motor. De volumemodellen i-Motion en Comfort zijn met vanafprijzen van respectievelijk € 21.995,- (was € 23.850,-) en € 24.495,- (was € 25.350,-) goedkoper dan zijn voorganger. Bovendien biedt de nieuwe Hyundai i30 extra uitrusting zoals AEB, LKAS, grootlichtassistent en Driver Attention Alert op de i-Motion en AEB, LKAS, grootlichtassistent, Apple CarPlay en Driver Attention Alert op de Comfort ten opzichte van het huidige model.

De complete prijslijst: