Mitsubishi Outlander verbeterd voor 2017

19 januari 2017 | De Mitsubishi Outlander is vernieuwd voor modeljaar 2017 met onder andere een rijkere uitrusting, meer veiligheidsvoorzieningen en een compleet nieuw infotainmentsysteem. Daarnaast is het design van de stoere SUV op details gewijzigd en heeft ook het onderstel een verbeterde afstelling gekregen.

De veiligheid van inzittenden en medeweggebruikers is van een hoger niveau dankzij het verbeterde FCM-systeem (Forward Collision Mitigation). Behalve voertuigen herkent het systeem nu ook voetgangers. Tevens voert het systeem, indien nodig, automatisch een remingreep uit om een aanrijding te voorkomen of de impact ervan te verminderen. Ook is de Mitsubishi Outlander nu leverbaar met automatisch grootlicht, dodehoek waarschuwing (Blind Spot Warning) en Rear Cross Traffic Alert. Dit systeem waarschuwt bij achteruitrijden voor aankomend verkeer van de zijkant; handig bij het achterwaarts verlaten van een parkeerhaven.

Bekend van de Mitsubishi Outlander PHEV en nu ook leverbaar voor de benzine- en dieselversies, is de Around View Monitor. Met behulp van vier camera's wordt een bovenaanzicht van de auto inclusief de omgeving op het beeldscherm getoond, ideaal om moeiteloos en veilig te manoeuvreren in krappe ruimtes.

De vernieuwde Outlander is standaard uitgerust met Smartphone Link Display. Dit compleet nieuwe infotainmentsysteem is voorzien van onder meer Apple CarPlay, dat direct geactiveerd wordt als een iPhone 5 (of hoger) via USB gekoppeld wordt. Zodra de app van Android Auto beschikbaar is voor Nederland, werkt Smartphone Link Display ook voor Android-smartphones.

De Outlander line-up start bij de 2.0 CVT Benzine 2WD vanaf € 33.900,- all-in rijklaar. Standaard heeft deze uitvoering een verbeterde CVT-automaat, vijf zitplaatsen en SDA. De 2.0 CVT zevenzitter is er vanaf € 36.900,-. Behalve twee extra zitplaatsen heeft deze versie onder andere 18-inch lichtmetalen velgen, SDA en een premium audio systeem (9 speakers en 710 Watt), led-kop en -mistlampen, Blind Spot Warning, Rear Cross Trafic Alert en parkeersensoren achter.

De prijzen van de Outlander 2.2 DI-D diesel starten bij € 37.900,- voor de handgeschakelde vijfpersoons 2WD en lopen tot € 53.900,- voor de meest luxe zevenpersoons 4WD met automatische transmissie (AT).

Nieuw voor de Mitsubishi Outlander PHEV is de EV Priority-schakelaar. Hiermee kan de bestuurder ervoor kiezen om zo veel mogelijk volledig elektrisch te rijden. Dit is vooral handig als de bestuurder veel kortere stukjes rijdt, gebruik wil maken van de airco en de verwarming zonder dat de brandstofmotor bijspringt voor extra vermogen. Het rijden op elektriciteit krijgt bij het inschakelen van deze modus voorrang op een zo groot mogelijke actieradius.

Andere opvallende vernieuwingen zijn de elektronische handrem met Brake Auto Hold dat het wegrijden op steile hellingen vergemakkelijkt en een verbeterd onderstel. De prijzen van de Outlander PHEV starten nu bij € 39.990,- all-in rijklaar.

Overigens is er voor zakelijke rijders nog een beperkt aantal 2017 Outlander PHEV's beschikbaar met slechts 15% bijtelling. Zo profiteren deze bestuurders ook nu nog van dit aantrekkelijke tarief gedurende maximaal 60 maanden. De eigen bijdrage voor deze, eveneens nieuwste uitvoeringen, start bij € 189,- per maand.