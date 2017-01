Tesla Destination Charging breidt uit door heel Europa

19 januari 2017 | In minder dan een jaar zijn er meer dan 1000 Destination Charging locaties geopend in Europa sinds Tesla haar Destination Charging programma heeft gelanceerd. Tesla heeft een uitgebreid laadnetwerk ontworpen zodat alle klanten toegang hebben tot Tesla Wall Connectors wanneer ze weg zijn van huis.

De handigste manier om Tesla auto's te laden blijft thuis of op het werk, daarnaast heeft Tesla een wereldwijd netwerk gebouwd om "range anxiety" te elimineren. Voor langeafstandsreizen kunnen klanten Supercharger stations gebruiken, 's werelds snelste laadoplossing. Hier kan een Tesla laden in minuten in plaats van uren, terwijl de eigenaar iets eet of koffie drinkt. Tesla heeft momenteel meer dan 270 Supercharger stations met 1700 individuele stalls door heel Europa. Alle grote snelwegroutes zijn daarmee gedekt.

Met het Destination Charging programma heeft Tesla de laadervaring verder verbeterd, door samen te werken met hotels, resorts en restaurants over de hele wereld. Destination chargers voegen tot 100 kilometer per uur toe, genoeg tijd voor eigenaren om te slapen of te eten wanneer hun voertuig laadt. Op verschillende andere locaties in Europa is het mogelijk te laden bij skiresorts en shoppinglocaties. Eigenaren voeren eenvoudigweg hun bestemming in op het 17 inch touchscreen en kunnen zo de Tesla Destination Charging locatie vinden.

Tesla heeft gefocust op het uitbreiden van haar Destination Netwerk op populaire bestemmingen door Europa, van de Noordpool tot en met de stranden in Kroatië. Meer en meer laders zijn beschikbaar bij skiresorts en andere populaire bestemmingen. In Nederland zijn er meer dan 25 locaties van het noorden tot in Maastricht bij hotels, spa's en restaurants.

Het Europese netwerk zal doorgroeien in een hoog tempo de komende maanden, door honderden laadlocaties in Europa toe te voegen.