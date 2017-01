Kia Stinger wint designprijs

18 januari 2017 | De nieuwe Kia Stinger is kort na de onthulling op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit bekroond met een onderscheiding: de EyesOn Design Award voor Production Car Design Excellence. Normaliter domineren Amerikaanse automerken de uitreiking van de EyesOn Design Awards. Nu schenen alle zoeklichten op Kia.

Met de uitreiking van de EyesOn Design Awards worden de beste productie- en conceptmodellen geëerd die tijdens de autoshow in Detroit hun debuut beleven. De categorieën van dit jaar waren: Concept Car, Production Car, Concept Truck, Production Truck, Innovative Use of Color, Graphics and Materials, Interior Design, User Experience Award en Designer Catalyst. De Kia Stinger kreeg van de jury de award in de categorie Production Car.

De Kia Stinger is een Gran Turismo waarbij alles draait om de rijsensatie. De Stinger maakt een krachtige indruk met zijn slanke flanken, sierlijke welvingen en krachtige heupen. Typerende kenmerken van een GT zijn de lange motorkap, de korte overhang vóór, de grote wielbasis en de lange overhang achter, met sterke schouders. De visuele balans geeft de Stinger een elegante en tegelijkertijd sportieve uitstraling.

Het interieur is luxueus en afgewerkt met hoogwaardige materialen. De bestuurder kijkt uit op met leder afgewerkt stuurwiel en een instrumentencluster met zowel analoge meters als een digitale TFT-kleurendisplay.

"Wij hebben al diverse geweldige auto's gemaakt en ik ben er stuk voor stuk trots op, maar de Stinger is iets speciaals", besluit Peter Schreyer, Chief Design Officer van Kia Motors.