Audi breidt uit in China

18 januari 2017 | Audi AG zet nadrukkelijk in op een uitbreiding van de verkoopactiviteiten in China. Samen met zijn Chinese partner FAW Group heeft Audi 21 strategische aandachtsgebieden vastgelegd in een tienjarenplan. Audi wil het modelaanbod dat in China door FAW VW wordt geproduceerd uitbreiden en in nieuwe segmenten actief worden, onder andere met elektrische modellen.

Via een nieuw op te richten onderneming op het gebied van mobiliteit en digitale diensten gaan de twee partners hun samenwerking in deze groeisegmenten verder uitbreiden. Bovendien intensiveren Audi en FAW hun partnership voor het leveren van financiële diensten, als reactie op de groeiende vraag van Audi-klanten naar deze services.

"Gedurende de afgelopen 29 jaar hebben Audi en de FAW Group Chinese autohistorie geschreven. Samen hebben we de premiummarkt in China gestalte gegeven en verder doorontwikkeld", verklaart Rupert Stadler. "Nu realiseren we opnieuw een historische mijlpaal door onze succesvolle samenwerking een vervolg te geven met een sterk groeiplan voor de komende decennia. Elektromobiliteit is binnen die strategie een centraal onderdeel, gezien China's wereldwijde toonaangevende rol op dit gebied. Op basis van onze e-tron-technologie willen we daarom een aantrekkelijk aanbod aan premium modellen en diensten in China gaan bieden".

Alleen al in de komende vijf jaar gaan Audi en FAW vijf nieuwe e-tron-modellen in China produceren en introduceren, inclusief puur elektrische auto's met een actieradius van meer dan 500 kilometer. Met de Audi A6 L e-tron als eerste lokaal geproduceerde plug-in hybride en de Audi Q7 e-tron als importmodel is Audi vanaf dit jaar met twee full-size hybridemodellen actief op de Chinese markt.