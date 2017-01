Alfa Romeo Stelvio First Edition nu te bestellen

18 januari 2017 | De Alfa Romeo Stelvio zal eerst verkrijgbaar zijn als First Edition. Deze speciale eerste oplage is vanaf nu te bestellen. De Stelvio beleefde afgelopen november zijn wereldpremière als ultrasportieve Quadrifoglio op de Los Angels International Motor Show.

De Alfa Romeo Stelvio First Edition is voorzien van de nieuwe 2,0-liter viercilinder aluminium benzinemotor die een vermogen van 280 pk levert bij 5.250 toeren en maximumkoppel van 400 Nm bij 2.250 toeren. Van 0 naar 100 km/h geschiedt binnen 5,7 seconden. Behalve de elektro-hydraulische klepbediening is deze motor ook voorzien van een 2-in-1-turbo en directe brandstofinspuiting onder hoge druk (200 bar), die samen zorgen voor uitzonderlijk snelle reacties op het gaspedaal, ongeacht de snelheid, terwijl het brandstofverbruik beperkt blijft.

Alfa Romeo rust de Stelvio First Edition uit met 20-inch lichtmetalen velgen, kleurrijke remklauwen, Bi-Xenon verlichting met LED mistlampen, privacy glas achter en courtesy verlichting bij de deurhendels. Het kleine stuurwiel met geïntegreerde startknop en aluminium schakelflippers is standaard, evenals de elektrisch verstelbare en verwarmbare met leder beklede stoelen. Het 8,8" Connect 3D Nav-systeem is ontwikkeld samen met Magneti Marelli. Connect 3D Nav is uitgerust met stemherkenning en biedt connectiviteit met smartphones en tablets. Andere functies zijn Bluetooth, DAB-radio-ontvangst, navigatie met 3D-kaarten en kaartupdates via TomTom.

De vierwielaandrijving in de Stelvio First Edition omvat een actief tussendifferentieel en een voordifferentieel, die speciaal zijn aangepast aan de technische eisen van Alfa Romeo. Om het koppel optimaal te verdelen over de voor- en achteras, monitort het Q4-systeem voortdurend wat de auto doet en hoeveel grip de banden hebben. Onder normale omstandigheden rijdt de Stelvio First Edition met Q4-systeem als een achterwielaangedreven auto: alle koppel gaat naar de achterwielen. Zodra de achterwielen grip dreigen te verliezen, wordt meteen tot 50 procent van het koppel naar de vooras geleid via het speciale middendifferentieel.

Tenslotte omvat de standaarduitrusting van de Stelvio First Edition uit nieuwe actieve veiligheidsvoorzieningen als Forward Collision Warning (FCW) met Autonomous Emergency Brake (AEB) en voetgangerssignalering, het Integrated Brake System (IBS), Lane Departure Warning (LDW) en cruisecontrol met snelheidsbegrenzer.