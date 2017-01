Mercedes-AMG vernieuwt GT

17 januari 2017 | Mercedes-AMG viert dit jaar zijn 50ste verjaardag en luidt het jubileumjaar in met de vernieuwde Mercedes-AMG GT en GT S. De modellen krijgen voor modeljaar 2017 een markantere uitstraling dankzij de standaard AMG Panamericana-grille, terwijl het toegenomen vermogen en de verbeterde aerodynamica de prestaties naar een hoger niveau tillen. Tevens zijn de Mercedes-AMG GT en GT S leverbaar met een reeks nieuwe opties die het luxueuze karakter versterken en de uitstraling verfraaien.

De gefacelifte Mercedes-AMG GT en GT S zijn direct herkenbaar aan de AMG Panamericana-grille met vijftien verchroomde, verticale spijlen. Na de Mercedes-AMG GT Roadster en AMG GT R zijn nu alle AMG GT-modellen voorzien van de nieuwe voorskirt, die door de grote buitenste luchtinlaten ook breder oogt.

Ook nieuw voor de Mercedes-AMG GT en GT S is het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL, dat bekend is van de Mercedes-AMG GT R. Verticale lamellen onderin de voorskirt openen en sluiten automatisch om de vereiste hoeveelheid koeling te garanderen. Onder normale omstandigheden zijn de lamellen gesloten voor minder luchtweerstand en meer efficiëntie. De lamellen openen alleen als extra koeling vereist is. Ook de oliekoelers, die nu bij de voorste wielkasten geplaatst zijn, maken optimaal gebruik van AIRPANEL.

De prestaties van de Mercedes-AMG GT en GT S zijn verbeterd dankzij het toegenomen vermogen en koppel van de 4,0-liter AMG-V8-biturbo. In de Mercedes-AMG GT is de achtcilindermotor nu goed voor 350 kW (476 pk) en 630 Nm, ofwel 10 kW (14 pk) en 30 Nm meer dan voorheen. Het vermogen en koppel van de Mercedes-AMG GT S is met 9 kW (12 pk) en 20 Nm toegenomen tot 384 kW (522 pk) en 670 Nm.

De gehele Mercedes-AMG GT-familie profiteert van autoporttechnologie. De draagarmen, verbindingen en wieldragers op de voor- en achteras zijn gemaakt van gesmeed aluminium om de ongeveerde massa te verminderen. De constructie met dubbele draagarmen maakt hogere bochtsnelheden mogelijk.

Bij de Mercedes-AMG GT S is het AMG-sportonderstel gecombineerd met een traploos adaptief verstelbare demping, AMG RIDE CONTROL, en een elektronisch geregeld achterassperdifferentieel. In combinatie met het AMG DYNAMIC PLUS-pakket is de Mercedes-AMG GT S nu bovendien leverbaar met actieve achterasbesturing, geïntroduceerd op de AMG GT R.

Behalve de technische en visuele aanpassingen zijn de Mercedes-AMG GT en GT S ook leverbaar met een reeks nieuwe opties waarmee het exterieur is te individualiseren en het exclusieve karakter van het interieur wordt versterkt. Onder meer het AMG-chroompakket exterieur en het AMG DYNAMIC PLUS-pakket zijn nu voor alle versies leverbaar, evenals het AMG-nightpakket interieur met details in hoogglanzend zwart. Bij het AMG-carbonpakket exterieur zijn de frontsplitter, de zijdelingse luchtuitlaten, de buitenspiegels en de achterdiffusor uitgevoerd in carbon.

Voor een extra hoogwaardige sfeer is het interieur op te waarderen met nieuwe, optionele bekleding in nappaleder Exclusief STYLE macchiatobeige met ruitdessin. Ook nieuw is de optionele stoelventilatie/-verwarming voor de AMG Performance-stoelen.

Met de nieuwe iPhone-app AMG Track Pace is het mogelijk om de rijstijl op het circuit te analyseren en te verbeteren. Via een wifi-verbinding worden uitgebreide gegevens naar de iPhone verstuurd die tevens via social media gedeeld kunnen worden.