Opel onthult Crossland X

18 januari 2017 | Opel onthult de Crossland X. Deze stadse crossover (CUV - Crossover Utility Vehicle) is het tweede lid van de X-familie van Opel. Hij verschijnt net als de Mokka X in het B-segment. Het derde lid van de X-familie, de grotere Opel Grandland X, verschijnt later dit jaar in het C-segment. Opel maakt een vliegende start met zijn productoffensief. In 2017 introduceert het merk maar liefst zeven nieuwe modellen: de "7 van '17". De Crossland X maakt zijn werelddebuut op 1 februari aanstaande in Berlijn.

De Opel Crossland X is, anders dan de Mokka X die optioneel leverbaar is met vierwielaandrijving, vooral toegespitst op het leven in en rond stedelijk gebied. Dankzij zijn grote kofferruimte en comfort is de Crossland X eveneens geschikt voor langere (vakantie)reizen. Met een lengte van 4,212 meter is de Crossland X 16 cm korter dan de Astra, maar hij is ook 10 cm hoger. Daardoor genieten inzittenden van een hogere zitpositie wat bijdraagt aan een goed overzicht op de weg. Voor nóg meer ruimtelijk gevoel is een panoramisch glazen dak een optie.

Stoere panelen en zilvergrijze inzetten over het lagere gedeelte van de carrosserie zorgen voor een zelfverzekerde uitstraling. De scherpe taillelijn en het schijnbaar zwevende dak maken de Crossland X optisch langer en verwijzen, ook via de verchroomde daklijst die aan de achterzijde naar beneden afbuigt, naar de familiebanden met de Opel ADAM. Net als voor de ADAM is ook voor de Crossland X een contrasterende kleur voor het dak leverbaar.

De achterkant van de Opel Crossland X heeft een opvallend karakter met het duidelijk zichtbare beschermpaneel onder de bumper. De hoog geplaatste achterlichten hebben net als de koplampen het 'double wing'-motief, geaccentueerd door de naad tussen de achterklep en de achterstijl, die de achterlichten in tweeën deelt.

Zowel de bestuurder als de voorpassagier kunnen plaatsnemen op de meermaals onderscheiden AGR-gecertificeerde stoelen (AGR: Aktion Gesunder Rücken). De bagageruimte heeft een inhoud van 410 liter. De achterbank is over 15 cm in lengterichting verschuifbaar, zodat er keuze is voor meer beenruimte achterin of juist meer bagageruimte.

Het dashboard en de middenconsole zijn duidelijk, horizontaal ingedeeld en op de bestuurder gericht. Het Radio R4.0 IntelliLink- en het Navi 5.0 IntelliLink infotainmentsysteem heeft een kleuren-touchscreen met een grootte tot 8 inch en is geïntegreerd in de middenconsole. Beide infotainmentsystemen ondersteunen Apple CarPlay. Geschikte smartphones zijn zelfs draadloos op te laden via het inductielaadpaneel. De WiFi-hotspot, samen met de persoonlijke connectiviteits- en serviceassistent Opel OnStar, zorgt voor optimale connectiviteit voor alle mobiele apparaten aan boord.

In combinatie met het Safety Pakket dat ook bekend is van de Mokka X, biedt de Opel Crossland X dynamische bochtverlichting met Adaptive Forward Lighting (AFL) inclusief full-led koplampen. Hierdoor wordt maximaal zicht geboden in het donker, mede dankzij grootlichtassistentie met automatische niveauregeling. De optionele Head Up Display projecteert de belangrijkste informatie over snelheid, navigatie en assistentiesystemen in het directe blikveld van de bestuurder.

De Opel Eye-frontcamera verzamelt informatie die de basis vormt voor rijhulpsystemen als Traffic Sign Recognition en Lane Keep Assist. Als het systeem opmerkt dat de rijstrook onbedoeld wordt verlaten, dan waarschuwt het de bestuurder met optische en geluidssignalen. Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer maakt rijden ook aangenamer. Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en automatische remassistent helpt de bestuurder aanrijdingen te voorkomen. Het systeem geeft niet alleen visuele en hoorbare waarschuwingen, maar remt de auto ook af als de afstand tot de voorganger snel afneemt en de bestuurder niet reageert. Forward Collision Alert is gecombineerd met een speciaal systeem dat de bestuurder evalueert en waarschuwt als hij tekenen van slaperigheid vertoont en dient te rusten.

De Opel Crossland X is verder voorzien van de Panorama achteruitrijcamera. Die biedt achter de auto een blikveld van 180 graden, zodat de bestuurder bijvoorbeeld ook andere weggebruikers kan zien aan beide zijden van de auto. Verder assisteert de nieuwste generatie van Advanced Park Assist verder bij het parkeren. Het systeem herkent geschikte parkeerplekken en kan de auto zelfstandig in- en ook weer uitparkeren; de bestuurder hoeft slechts de pedalen te bedienen. En in de winter verhogen het optionele verwarmbare stuurwiel en de verwarmbare voorruit het comfort en de veiligheid.