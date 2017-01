Mercedes-AMG introduceert GT C Edition 50

17 januari 2017 | Mercedes-AMG breidt het aanbod van de GT verder uit met de nieuwe GT C. Deze nieuwe modelvariant, waarvan de Roadster in september 2016 debuteerde, is voorzien van alle noviteiten van de vernieuwde Mercedes-AMG GT en GT S, in combinatie met technische uitrustingen van de AMG GT R. Behalve met een hoger vermogen, 410 kW (557 pk), is de nieuwe Mercedes-AMG GT C ook voorzien van actieve achterasbesturing voor rijdynamiek van niveau. De Mercedes-AMG GT C wordt bij introductie in de speciale uitvoering Edition 50 geleverd.

Na de Mercedes-AMG GT C Roadster introduceert Mercedes-AMG nu ook de coupévariant van de extra krachtige GT C. De nieuwe modelvariant is voorzien van dezelfde noviteiten als de andere familieleden, zoals de nieuwe AMG Panamericana-grille, grotere luchtinlaten en het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL. Dit systeem is voorzien van verstelbare lamellen onderin de voorskirt, die automatisch openen en sluiten om de vereiste hoeveelheid koeling te garanderen. Onder normale omstandigheden zijn de lamellen gesloten, voor minder luchtweerstand en meer efficiëntie.

De Mercedes-AMG GT C vertoont technische overeenkomsten met de Mercedes-AMG GT R. Het AMG-sportonderstel is gecombineerd met een traploos adaptief verstelbare demping, AMG RIDE CONTROL. Voor meer rijdynamiek is actieve achterasbesturing standaard. Tot een snelheid van 100 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting voor extra wendbaarheid. Bij snelheden vanaf 100 km/ h sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen, voor maximale rijdynamiek en grip in bochten.

De 57 millimeter bredere achterzijde ten opzichte van die van de Mercedes-AMG GT en GT S garandeert een betere luchtstroming, terwijl vanaf een bepaalde snelheid en afhankelijk van de gekozen rijmodus de achterspoiler automatisch omhoog komt. Deze maatregelen maken hogere bochtsnelheden mogelijk. De 4,0-liter AMG-V8-biturbomotor levert in de Mercedes-AMG GT C een vermogen van 410 kW (557 pk) en 680 Nm koppel.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van AMG wordt de nieuwe Mercedes-AMG GT C geleverd in de speciale uitvoering Edition 50. Die is leverbaar in twee exclusieve lakkleuren: designo grafietgrijs magno en designo kasjmierwit magno. De Mercedes-AMG GT C Edition 50 is verder te herkennen aan exterieurdetails in zwart chroom, zoals de opzetstukken van de dorpelverbreders, de frontsplitter, de sierlijsten in de luchtinlaten van de Panamericana-grille, de vinnen op de zijdelingse luchtuitlaten van de voorspatschermen, de sierlijst op de achterdiffusor en de uitlaatsierstukken. Ook de exclusieve gesmede AMG-velgen zijn qua oppervlak op de exterieurelementen in zwart chroom afgestemd.

Het interieur wordt gekenmerkt door het contrast van zwart en zilver. Deze kleurstelling komt niet alleen terug in de bekleding in nappaleder Exclusief STYLE zilver pearl/zwart met ruitdessin en grijze contrastsiernaad, maar ook op het AMG Performance-stuurwiel.

Om het sportieve karakter van de Mercedes-AMG GT C Edition 50 extra te benadrukken, is het AMG-nightpakket interieur met details in hoogglanzend zwart standaard en is het opschrift 'GT Edition 50' in de hoofdsteunen gestikt.

Met de nieuwe iPhone-app AMG Track Pace is het mogelijk om de rijstijl op het circuit te analyseren en te verbeteren. Via een wifi-verbinding worden uitgebreide gegevens naar de iPhone verstuurd die tevens via social media gedeeld kunnen worden.