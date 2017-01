BMW 4-Serie ondergaat facelift

BMW 4-Serie

17 januari 2017 | BMW introduceert de vernieuwde 4-Serie, voorzien van een scherper design en een herziene wielophanging. Wereldwijd heeft BMW van de 4-Serie tot eind 2016 al meer dan 400.000 exemplaren verkocht. In 2013 verscheen als eerste de 4-Serie Coupé en het jaar erop verschenen ook de 4-Serie Cabrio en Gran Coupé. De modellen worden geproduceerd in München (4-Serie Coupé), Regensburg (4-Serie Cabrio) en Dingolfing (4-Serie Gran Coupé). De productie start op 1 maart, dus in de tweede helft van dezelfde maand treft men de vernieuwde 4-Serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé bij de dealers. De prijzen volgen later.