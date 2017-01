Kia Rio

Kia prijst de nieuwe Rio

13 januari 2017 | Kia Nederland heeft de prijzen bekend gemaakt van de vierde generatie Kia Rio. Met een prijs van 15.735 euro (incl. BPM/BTW en kosten rijklaar maken) is Kia erin geslaagd de nieuwe Rio op een nagenoeg gelijk prijsniveau te houden als zijn voorganger. Naast de standaard uitrusting (EconomyLine) kan worden gekozen voor rijkere uitvoeringen: zo zijn onder meer Rijbaanassistentie (LDWS) en Autonome Noodremassistentie (AEB) te bestellen. Deze veiligheidssystemen zijn standaard vanaf de First Edition. Medio februari staat de nieuwe Kia Rio in de showroom.