Ford Focus

Ford Focus nu ook als Lease Edition

12 januari 2017 | De Ford Focus ooit is er nu ook in een nieuwe Lease Edition uitvoering voor zakelijke rijders. Hij is er naar wens met een benzine- of dieselmotor. En door een opgewaardeerd interieur is de Focus verfijnd voor modeljaar 2017.

De Ford Focus Lease Edition is uitgerust met zaken die voor de zakelijke rijder van belang kunnen zijn. Zo beschikt de Focus Lease Edition standaard bijvoorbeeld over: Airconditioning

Navigatie met 8 inch Touch&Swipe screen

Ford SYNC 3 smartphonekoppeling

Parkeersensoren achter

Elektrisch bediende ramen voor en achter

Mistlampen voor

Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

Armsteun in de middenconsole

Cruise control inclusief Adjustable Speed Limiting Device (ASLD) Daarnaast kan die uitrusting op basis van persoonlijke voorkeuren worden uitgebreid. Beschikbare opties zijn onder andere dakreling, 16 inch lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en een licht/regensensor. De Ford Focus Lease Edition is leverbaar als 5-deurs en Wagon met een 1.0 benzinemotor (92 kW/125 pk) of een 1.5 TDCi dieselmotor (88 kW/120 pk). De Focus Lease Edition is per direct beschikbaar en is er vanaf €22.395,- of €349,- per maand.