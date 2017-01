Mercedes-Benz ontvouwt toekomstvisie

12 januari 2017 | Mercedes-Benz geeft een eigen visie op toekomst van mobiliteit. De nieuwe bedrijfsstrategie genaamd CASE speelt daarbij een prominente rol. Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) 2017 in Las Vegas heeft Mercedes-Benz producten en concepten gepresenteerd volgens de vier strategische pijlers Connected, Autonomous, Shared & Service en Electric Drive. Ook heeft het autoconcern tal van oplossingen voor het koppelen van auto's aan slimme huisbediening, nieuwe features op het gebied van kunstmatige intelligentie, services voor het verbeteren van het welzijn en veel andere aspecten.

Op het gebied van connectiviteit ('Connected') ligt de focus op gepersonaliseerde diensten die de klanten meer comfort en veiligheid bieden doordat ze bij lastige routinehandelingen, bijvoorbeeld het zoeken naar een parkeerplaats, ondersteuning bieden en ontlasten. Qua autonoom rijden ('Autonomous') biedt Mercedes-Benz nu al deels geautomatiseerde rijfuncties aan en het merk speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van deze technologie. Ook wat betreft flexibele modellen voor autogebruik ('Shared & Service') behoort het concern tot de pioniers: het introduceerde al in 2008 het carsharing-aanbod car2go, waarbij Smarts worden ingezet. Bij de elektrificering van de aandrijflijn ('Electric Drive') heeft Mercedes-Benz gekozen voor een zogenaamde holistische benadering. In het kader van de bedrijfsstrategie CASE wordt het nieuwe merk EQ aangevuld met oplossingen op het gebied van elektromobiliteit, van oplaadtechnologie via services tot duurzame recycling.

De Concept EQ geeft een voorproefje van een nieuwe autogeneratie met elektrische aandrijving. De auto met het uiterlijk van een sportieve SUV-Coupé is het eerste model van het nieuwe productlabel EQ van Mercedes-Benz dat gericht is op elektromobiliteit. Nog dit decennium zal de verkoop van het EQ- productiemodel, een model in het SUV-segment, gaan beginnen. De Concept EQ toont hoe de toekomstige 'User Experience' in een auto eruit zal gaan zien. Het exterieurontwerp maakt al duidelijk dat deze elektroauto een compleet nieuw model is. Dat komt ook naar voren in het interieur: de nieuwe 'user interface' koppelt een moderne uitstraling aan praktisch gebruiksgemak. De nadruk ligt daarbij op een eenvoudige bediening met aanraakgevoelige oppervlakken. Het dashboard met het grote beeldscherm is door zijn asymmetrische ontwerp op de bestuurder gericht en geeft alle relevante informatie zoals snelheid, rijgegevens, actieradius en de kaart van het navigatiesysteem weer in het gezichtsveld.

Het navigatiesysteem van de Concept EQ maakt gebruik van het kaartplatform HERE en biedt ee 3D-weergave dankzij GPU-technologie van nVIDIA. De bestuurder kan naar interessante bestemmingen zoeken, zoals restaurants, winkels of bezienswaardigheden. Deze worden op de kaart grafisch naar de voorgrond gehaald, terwijl andere gebouwen naar de achtergrond verdwijnen. Het ontwerp van de HERE-kaarten vermindert de visuele complexiteit, de bestuurder herkent sneller de informatie die voor hem relevant is en kan die beter verwerken.

Mercedes-Benz presenteert met het studiemodel 'Fit & Healthy' op basis van een Mercedes-Maybach S-Klasse hoe een auto door middel van een slimme dienst het welzijn van de inzittenden kan verhogen. 'Regeneratie' en 'activering' zijn twee van de belevingswerelden die de gebruiker kan verkennen. Dit model biedt de inzittenden de mogelijkheid om lichamelijk en geestelijk uit te rusten, of juist een opkikker te krijgen. Daarvoor worden tal van comfortsystemen ingezet, zoals parfumering, stoelen met massagefunctie, sfeerverlichting, ionisatie en klimaatsysteem. De belevingswerelden zijn op veel manieren waar te nemen, zowel cognitief als visueel. Bij de zogenoemde 4D-sound wordt bijvoorbeeld het geluid via zogenoemde exciters omgezet in mechanische beweging en zorgt daarmee voor een geluidservaring die je aan den lijve kunt ondervinden.

'Motion', het derde 'Fit & Healthy'-aanbod in het studiemodel, is gericht op beweging. In een video wordt uitleg gegeven over stoelfuncties zoals de actieve stoelstand en de dieptemassage die in het studiemodel tot de mogelijkheden behoren. Ook worden de inzittenden uitgenodigd om mee te doen aan fitnessoefeningen die zinvol zijn tijdens rijpauzes.

De technologie achter 'Predictive Emergency Defense' (PED) van Mercedes-Benz maakt duidelijk dat met behulp van Fit & Healthy-functies in de toekomst ook ongevallen voorkomen kunnen worden. PED is erop gericht om dreigende bewusteloosheid vroegtijdig te herkennen bij beroepschauffeurs en een eventueel daaruit resulterend ongeval te voorkomen. In geval van nood schakelt de anticiperende noodgevalassistent automatisch de noodknipperlichten in en indien nodig wordt de bus of truck uiteindelijk gecontroleerd tot stilstand gebracht, waarna de hulpdiensten worden ingeschakeld. Voor dit project hebben de onderzoekers van Mercedes-Benz een 'sensorvest' ontwikkeld met EKG-sensoren (elektrocardiografie).

Met behulp van slimme techniek wil Mercedes-Benz het zoeken naar parkeerplaatsen gaan vereenvoudigen. Samen met Bosch is Mercedes-Benz momenteel een dergelijke service 'Community-based Parking' aan het testen. Daarbij genereren Mercedes-Benz auto's gegevens over vrije parkeerplaatsen langs de kant van de weg met behulp van ingebouwde sensoren. Dit wordt vervolgens via een communicatiemodule doorgegeven aan de cloud. Andere bestuurders die in deze omgeving een parkeerplaats zoeken, ontvangen deze informatie en kunnen daarmee doelgericht naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats rijden. Op dit moment bevindt het systeem zich nog in de testfase, het wordt op een later tijdstip ingevoerd via Mercedes me connect.

Ook de modellen van zustermerk Smart bieden tegenwoordig al tal van services die het dagelijks leven gemakkelijker maken. Het afgelopen jaar werd 'smart ready to drop' geìntroduceerd. Hiermee biedt Smart een dienst die online winkelen eenvoudiger maakt. Samen met partner DHL Paket is het in Duitsland mogelijk om pakketten in de bagageruimte van een Smart te laten afleveren. Het dienstenpakket wordt nu uitgebreid met 'smart ready to share'. Met deze service kunnen Smart-rijders hun auto delen met vrienden, collega's en bekenden. De basis daarvoor vormt de smart 'ready to'-app in combinatie met de connectivity box achter de voorruit, die een sleutelloze toegang tot de auto mogelijk maakt. 'Smart ready to share' is tijdens de CES gepresenteerd en wordt vanaf het voorjaar van 2017 aanvullend op 'smart ready to drop' aangeboden in een aantal Duitse steden.

De Mercedes-Benz Vision Van is een studiemodel voor een bestelwagen voor zogenaamde 'last mile'-leveringen. Het werd ontwikkeld in het kader van adVANce, een strategisch toekomstinitiatief van Mercedes-Benz Vans. De Vision Van koppelt informatie en technologie op een nieuwe manier aan elkaar. Met een volledig geautomatiseerde laadruimte, geïntegreerde afleveringsdrones en een communicatie tussen de auto en zijn omgeving is het een totaalconcept voor een procesketen die volledig digitaal verbonden is, van het goederenmagazijn tot de ontvanger. De levering met de Vision Van vindt dankzij zijn elektroaandrijving lokaal emissievrij en praktisch geruisloos plaats