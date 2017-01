Toyota presenteert straatversie Yaris WRC

12 januari 2017 | Met de deelname aan het WRC 2017 wil Toyota President Akio Toyoda de glorietijd van weleer nieuw leven inblazen. In de jaren '80 en '90 was Toyota wereldwijd synoniem aan rallysucces. Op 19 januari aanstaande staat Toyota opnieuw aan de start van de Rally van Monte Carlo, de eerste rally binnen het nieuwe WRC-seizoen. Geheel in lijn met de nieuwe strategie van meer opwindende auto's presenteert Toyota nu een imposante straatversie die is afgeleid van de Yaris WRC. De potente 3-deursversie levert een vermogen van ruim 154 kW/210 pk en biedt daarmee een unieke kans om in een auto te rijden die zijn DNA deelt met de Yaris WRC van Toyota GAZOO Racing.

Met de gepeperde versie van de Yaris is Toyota weer terug in het 'hot hatch'-segment, waarin het voorheen met de Yaris T-Sport actief was. De nieuwe sportversie van de Yaris, waarvan de naam in een later stadium bekendgemaakt wordt, verbindt de 297 kW/380 pk sterke Yaris WRC met de reguliere uitvoeringen. De in Toyota GAZOO Racing kleuren gehulde 'hot hatch' volgt daarbij de nieuwe strategie van Toyota geïnspireerd op de filosofie van topman Akio Toyoda, waarbij toekomstige modellen spannender zijn dan voorheen. Dat geldt zowel voor het design als de rijeigenschappen.

Het verscherpte ontwerp van de Yaris vindt zijn weg naar de volledige line-up. Dit betekent een volledig nieuwe voor- en achterzijde voor alle Yaris-versies. Toyota waardeert het interieur van de Yaris op en verbetert ook de rijeigenschappen. Uiteraard profiteert ook de Yaris Hybrid van alle wijzigingen. De hybride versie van de Yaris is uniek in het B-segment en maakt in Nederland 57 procent uit van alle Yaris-verkopen.