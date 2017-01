Jaguar F-TYPE ondergaat facelift

10 januari 2017 | De Jaguar F-TYPE ondergaat een facelift. De sportauto is voorzien van een frisse aanblik, een zogenaamd Touch Pro-infotainmentsysteem en een functie om voertuigdata te combineren met GoPro HD-video's via de ReRun-app. Ter introductie van de vernieuwde F-TYPE levert Jaguar voor één modeljaar ook de exclusieve 400 SPORT-uitvoering. De verkoop van de vernieuwde F-TYPE start in het eerste kwartaal van 2017.

Het design van de F-TYPE is krachtiger en sportiever dan voorheen dankzij nieuwe voorbumperdesigns en koplampen met full-LED-technologie waardoor de bestuurder profiteert van beter zicht vóór de auto. De koplampen hebben als vanouds herkenbare J-Blade-dagrijverlichting die voortaan ook dienst doet als richtingaanwijzer. Adaptive Front Lighting maakt de nieuwe LED-koplampen nog effectiever dankzij vier lichtmodi, te weten City, Country, Motorway en Bad Weather, voor optimaal zicht onder alle omstandigheden. Ook de achterlichten profiteren van LED-techniek en hebben donkere lenzen om de F-TYPE een krachtigere uitstraling te geven.

Nieuwe, dunnere sportstoelen met een frame gemaakt van magnesium en verbeterde ergonomie en comfort resulteren in meer dan acht kilogram gewichtsbesparing. De stoelen beloven meer steun en uitstekende laterale steun. Door het nieuwe stoelontwerp kan de rugleuning 50 millimeter verder naar achter dan voorheen. Dat resulteert weer in een lagere zitpositie en meer beenruimte.

Jaguar levert de stoelen in twee versies: Sport en Performance. De F-TYPE en F-TYPE R-Dynamic zijn standaard uitgerust met de Sport-stoelen. De Performance-stoelen, met meer detaillering en nadrukkelijker geaccentueerde zijranden op schouderhoogte, zijn standaard in de 400 SPORT, de R en de SVR. De Siena Tan-lederoptie, voorheen exclusief in de F-TYPE SVR leverbaar, is nu ook in alle andere versies leverbaar. Het interieur is verder aangekleed met nieuwe chroom- en aluminiumdetails en is leverbaar in nieuwe kleurencombinaties.

Ter introductie van de vernieuwde F-TYPE heeft Jaguar de exclusieve 400 SPORT ontwikkeld, die alleen dit modeljaar leverbaar is. De uitvoering, leverbaar met zowel achterwiel- als AWD-aandrijving, heeft een 294 kW (400 pk) sterke versie van de 3,0-liter supercharged V6-motor, gekoppeld aan een achttraps Quickshift-automaat en een mechanisch gelimiteerd sperdifferentieel. De F-TYPE 400 SPORT profiteert verder van een opgewaardeerd onderstel, met 20-inch wielen met unieke afwerking in Dark Satin Grey, het Super Performance-remsysteem (remschijven met een diameter van 380 mm vóór en 376 mm achter) en Configurable Dynamics, waarmee de bestuurder instellingen van het gaspedaal, transmissie, besturing en dempers kan wijzigen.

400 SPORT-badges in de kleur Distinctive Yellow en Dark Satin Grey aan de achterzijde en op de frontsplitter geven de uitvoering een herkenbare uitstraling. Jaguar levert de 400 SPORT in de kleuren Indus Silver, Santorini Black en Yulong White. In het interieur van de F-TYPE 400 SPORT plaatst Jaguar 400 SPORT-logo's op de middenconsole, de instaplijsten, de hoofdsteunen en het stuurwiel. Contrasterend gele stiksels maken het geheel af.

Een nieuwe aanvulling op de F-TYPE-range is de R-Dynamic-uitvoering, verkrijgbaar voor de 250 en 280 kW (340 pk en 380 pk) sterke versies van de supercharged V6. De F-TYPE R-Dynamic is te herkennen aan specifieke lichtmetalen 19- of 20-inchwielen en Gloss Black-elementen in de voorbumper, de front splitter, de louvres in de motorkap, de zijskirts en de diffuser achter, die voor een nog dynamischere uitstraling zorgen.

Nieuw in de uitgebreide lijst met rijhulpsystemen is een semi-automatische parkeerhulpfunctie die speciaal ontwikkeld is om parallel parkeren in zelfs de krapste plaatsen sneller en makkelijker te maken. Als de auto een mogelijke parkeerplaats passeert, meten ultrasone parkeersensoren de beschikbare ruimte. Bij een 'match' klinkt er een signaal en neemt het systeem de besturing over zodra de bestuurder een knop heeft ingedrukt en de R-versnelling heeft ingeschakeld. De bestuurder hoeft alleen gas te geven en te remmen. Het systeem biedt ook hulp tijdens het verlaten van de parkeerplaats.

Elke F-TYPE is voortaan uitgerust met een nieuw Touch Pro-infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen, tablet-achtige bediening, nieuwe navigatiefuncties waaronder het delen van de aankomsttijd met vrienden, online diensten zoals realtime weer- en verkeersinformatie en een slimme Spotify-app die zelf afspeellijsten voorstelt. Touch Pro heeft verder een 60 GB SSD-schrijf. Er is keuze uit twee audiosystemen, beide speciaal ontwikkeld voor de Jaguar F-TYPE door Meridian. Het standaard systeem heeft tien speakers, terwijl het optionele Surround Sound er twaalf heeft.

Een primeur is dat de bestuurder in de F-TYPE HD-beelden van een GoPro-camera via de ReRun-app kan combineren met voertuigdata zoals snelheid, geselecteerde versnelling, rem- en G-krachten en de stand van het gaspedaal. De bestuurder verbindt een smartphone draadloos met een GoPro-camera en via een USB-kabel met het infotainmentsysteem. Daarna wordt alle voertuigdata automatisch naar de ReRun-app geladen, waardoor GoPro-beelden direct worden voorzien van handige en nuttige informatie. De bestuurder kan de HD-video downloaden op een smartphone en delen via sociale media. ReRun is compatibel in alle F-TYPE-uitvoeringen voorzien van InControl Apps, met iOS-apparaten en de GoPro HERO5 Black-, HERO5 Session-, HERO4 Black- en HERO4 Silver-camera's.

De verkoop van de vernieuwde Jaguar F-TYPE start in het eerste kwartaal van 2017. De vernieuwde Jaguar F-TYPE is leverbaar vanaf € 99.210,-