Volkswagen presenteert I.D. BUZZ

9 januari 2017 | Met de I.D. BUZZ heeft Volkswagen vandaag op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit een microbus voor een nieuwe generatie gepresenteerd. Het elektrische MPV-studiemodel blikt vooruit op de toekomst en is ontworpen om elektrische mobiliteit wereldwijd binnen ieders bereik te brengen. Het nieuwe motto van Volkswagen zegt genoeg: "We make the future real".

Dr. Herbert Diess, bestuursvoorzitter van Volkswagen, legt uit: "De I.D. BUZZ staat voor het nieuwe Volkswagen: modern, positief, vol emotie en gericht op de toekomst. In 2025 willen we een miljoen elektrische auto's per jaar verkopen, waarmee we e-mobility de nieuwe kerntaak van Volkswagen maken. De nieuwe e-Golf heeft bijvoorbeeld al een vijftig procent grotere elektrische actieradius dan zijn voorganger. Vanaf 2020 introduceren we de I.D.-familie, een nieuwe generatie volledig elektrische en volledig verbonden auto's voor een miljoenenpubliek".

De I.D. BUZZ is een vierwielaangedreven ruimtewonder met elektromotoren op de voor- en achteras, een volledig autonome rijstand (I.D. Pilot) en een nieuwe besturingsinterface. "De I.D. BUZZ is gebaseerd op de nieuwe Modular Electric Drive Kit (MEB) en biedt comfort op lange ritten en meer dan genoeg ruimte voor bagage. Zijn elektrische actieradius is 600 kilometer volgens de NEDC-meetmethode", aldus dr. Frank Welsch, lid van de raad van bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor productontwikkeling. De I.D. BUZZ kan worden opgeladen via inductie of een laadstation. Met een laadvermogen van 150 kW duurt het ongeveer een half uur om de I.D. BUZZ tot tachtig procent op te laden. Slechts vier maanden geleden onthulde Volkswagen op de autoshow van Parijs de compacte broer van de I.D. BUZZ, de I.D., het eerste model op het MEB-platform dat in 2020 wordt gelanceerd.

Net als de I.D. is ook de I.D. BUZZ in staat om volledig autonoom te rijden. Als de bestuurder op een knop op het stuur drukt, beweegt het stuurwiel het dashboard in. De I.D. BUZZ schakelt daarna over op de volledig autonome I.D. Pilot-modus (mogelijk vanaf 2025). De bestuurdersstoel kan dan worden omgedraaid, zodat de bestuurder ontspannen met de passagiers op de tweede zitrij kan praten. De I.D. BUZZ houdt zelfstandig zijn omgeving in de gaten met laserscanners, ultrasone sensoren, radarsensoren, een camera die naar voren kijkt en camera's die alles rondom waarnemen. Overige informatie over het verkeer ontvangt de I.D. BUZZ vanuit de cloud.

De I.D. BUZZ heeft geen conventionele cockpit meer. Alle belangrijke informatie wordt via een head-up display als augmented reality en in 3D aan de bestuurder getoond. Het infotainmentsysteem en de airconditioning zijn te bedienen via een uitneembare tablet. De bedieningsknoppen die belangrijk zijn voor het rijden, zitten op het stuur. Het hart van het stuur is een touchscreen dat functioneert als een aanraakgevoelig, multifunctioneel scherm.

De I.D. BUZZ staat op het verlengde MEB XL-platform. Het studiemodel is 4.942 mm lang, 1.976 mm breed en 1.963 mm hoog en gebruikt zijn binnenruimte optimaal vergeleken met andere elektrische auto's. In het interieur is plek voor maximaal acht stoelen, die in diverse configuraties kunnen worden opgesteld. De I.D. BUZZ is niet alleen heel ruim, maar ook zeer comfortabel. Zijn wielbasis is met 3,30 meter extreem lang. In de vloer tussen de voor- en achteras is de batterij van de I.D. BUZZ weggewerkt. Die constructie zorgt voor een laag zwaartepunt en een perfecte gewichtsverdeling. De wielophanging van de I.D. BUZZ, met elektronisch geregelde schokdempers, staat garant voor topcomfort. Zijn elektrische aandrijflijn is goed voor een vermogen van 275 kW/374 pk en past uitstekend bij het dynamische karakter van de auto. De versie van de I.D. BUZZ die in Detroit is gepresenteerd, gaat in 5 seconden van stilstand naar 100 km/u en haalt een begrensde topsnelheid van 160 km/u.