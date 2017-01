Audi toont Q8 concept

9 januari 2017 | Met het Audi Q8 studiemodel blikt het merk vooruit op een toekomstig productiemodel. Prestige en sportiviteit: dat is waar de 5,02 meter lange Audi Q8 concept voor staat. Hij combineert de typerende ruimte van een SUV met de lijnen van een coupé. Met dit studiemodel blikt Audi vooruit op de toekomstige designstijl voor zijn modellen.

Veel elementen vormen een verwijzing naar Audi's oorspronkelijke Ur-quattro uit de jaren '80, waaronder de extreem vlak aflopende, brede C-stijlen en de forse, gebogen flanken boven de wielen. Ondanks de lage daklijn biedt de Audi Q8 concept dankzij een wielbasis van 3 meter plaats aan vier personen en een grote hoeveelheid bagage (630 liter). Breed uitwaaierende lijnen verlenen het interieur een sportief-elegante ambiance.

Het nieuwe bedieningsconcept gebruikt grote touchscreens, aangevuld met een verder verbeterde Audi virtual cockpit en een head-up display dat gebruikmaakt van intelligente augmented reality technologie om virtuele signalen in de 'echte wereld' te verwerken. Zo wordt een navigatieaanwijzing bijvoorbeeld virtueel als richtingpijl op het wegdek weergegeven.

Het aandrijfsysteem en onderstel met luchtvering in de Q8 concept vertrouwen op bestaande technologieën uit serieproductiemodellen van Audi. De plug-in hybride-aandrijving met een 245 kW/333 pk en 500 Nm sterke 3.0 TFSI turbo benzinemotor en een elektromotor met 100 kW en 330 Nm aan trekkracht levert een systeemvermogen van 330 kW en 700 Nm aan koppel.

De aandrijfkracht wordt via een 8-traps tiptronic-transmissie en Quattro permanente vierwielaandrijving op de weg overgebracht. Met deze technologie sprint de Audi Q8 concept in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt hij een top van 250 km/u. Volgens de NEDC-standaard voor hybrideauto's verbruikt de Audi Q8 concept 2,3 liter brandstof op 100 kilometer, wat overeenkomt met 53 gram CO2 per kilometer. De achterin ondergebrachte lithium-ion batterij van de Audi Q8 concept heeft een capaciteit van 17,9 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 60 km (totale actieradius tot 1.000 km).