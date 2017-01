Lexus introduceert nieuwe LS

9 januari 2017 | Lexus onthult de volledig nieuwe, vijfde generatie van de LS. Het topmodel maakt zijn werelddebuut op de North American International Auto Show (NAIAS) die op 14 januari in Detroit zijn deuren voor het publiek opent. Hiermee herhaalt de geschiedenis zich; 28 jaar eerder presenteerde Lexus op diezelfde show de eerste generatie LS, de LS 400. Deze sedan in het topsegment markeerde de geboorte van het merk Lexus.

De nieuwe LS is langer en lager dan zijn voorganger. Het ontwerp en het silhouet als van een coupé sluiten aan op Lexus' nieuwste designtaal. De LS staat op een verlengde versie van het volledig nieuwe platform GA-L (Global Architecture for Luxury Vehicles); de LC staat op hetzelfde platform. Dat heeft een laag zwaartepunt en is het stijfste platform dat Lexus tot nu toe ontwikkeld heeft.

Markeerde de originele LS de geboorte van het merk Lexus, nu onthult de vijfde generatie volgens de ontwerpers de meer dynamische richting van Lexus. Standaard is het chassiscontrolesysteem Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM). Dit claimt uitzonderlijk rijcomfort en een verbeterde tractie, wendbaarheid en veiligheid. Voor extra wendbaarheid is de LS uitgerust met Lexus Dynamic Handling (LDH, vierwielbesturing).

Lexus heeft voor de vijfde generatie LS een volledig nieuwe 3,5-liter V6 met twin-turbo ontwikkeld. De benzinemotor levert de kracht van een V8 maar zonder het hogere verbruik dat hiermee gepaard gaat. Het vermogen bedraagt 310 kW/421 pk. Het maximumkoppel is 600 Nm. Vanuit stilstand accelereert de LS in 4,5 seconden naar 100 km/uur (AWD). De aandrijfkrachten worden naar de achterwielen gestuurd via een 10-trapsautomaat. De schakeltijden zijn vergelijkbaar met die van een transmissie met dubbele koppeling. De automaat kan desgewenst met flippers aan het stuur worden bediend.

In vergelijking tot zijn voorganger is de vijfde generatie LS met 15 millimeter verlaagd. De motorkap en de achterzijde liggen respectievelijk 30 en 41 millimeter lager bij het asfalt. De wielbasis is 35 millimeter langer dan van het vorige model (3.125 millimeter).

Nieuw zijn de voorstoelen die op 28 manieren te verstellen zijn. Ze zijn bovendien voorzien van verwarmings- en ventilatie-elementen, en een massagefunctie. Naar keus is de LS achterin uit te rusten met een uiterst zogenaamde Ottoman-zetel die de meeste beenruimte tot nu toe in een LS biedt. Voor een pure Businessclass-ervaring is de comfortstoel uitgerust met Japanse Shiatsu-massage, een voetensteun en kan de leuning naar achteren versteld worden.

Het interieur onderscheidt zich verder door het unieke vakmanschap van Lexus' 'Takumi', ambachtslieden die op hun vakgebied excelleren. Voorbeelden zijn de Shimamoku-houtpatronen die met handwerk en lasertechnologie zijn bewerkt, sfeerverlichting die geïnspireerd is op het licht van traditionele Japanse lantarens, zacht aanvoelende oppervlakten en armsteunen die als het ware zweven naast het portier.

Het geluid dat de LS produceert, is dusdanig fijngeregeld dat het sportief klinkt, zonder overduidelijk hoorbaar te zijn in het interieur. Active Noise Control detecteert geluidsfrequenties en zorgt ervoor dat bepaalde geluiden het interieur niet binnendringen door via de speakers van de audio een tegengeluid te produceren. De Lexus LS is standaard uitgerust met een audio-installatie van producent Mark Levinson met wie Lexus al jaren samenwerkt. Optioneel is een 3D surround systeem leverbaar met speakers in de hemelbekleding en Remote Touch met smartphone-integratie voor een optimale gebruikerservaring.

Lexus rust de LS standaard uit met de actieve veiligheidssystemen van Lexus Safety System+. Deze systemen helpen ongevallen te voorkomen dan wel de gevolgen hiervan te beperken. Aanwezig zijn onder meer Pre-crash Safety, Rear Cross Traffic Alert and Breaking, Adaptive Cruise Control en Advanced Lane Keeping Assist. Een veiligheidsprimeur is Intuitive Pedestrian Detection met Active Steering. Op het moment dat de LS voor de auto een voetganger detecteert en een aanrijding dreigt, remt de LS automatisch af en stuurt hij om de voetganger heen zonder de rijbaan te verlaten. Het Head Up Display attendeert de bestuurder hierop. Lexus introduceert in de nieuwe LS tevens Lexus CoDrive. Een systeem dat de besturing overneemt en semi-autonoom rijden mogelijk maakt.