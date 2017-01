Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen onthult Tiguan Allspace

9 januari 2017 | Volkswagen breidt de Tiguan-reeks uit met de grotere Allspace. De XL-versie van de Tiguan beleeft deze week zijn wereldpremière tijdens de North American International Auto Show in Detroit (8 - 22 januari). De Tiguan Allspace komt in het Europese Volkswagen-gamma tussen de Touareg en de Tiguan in te staan. De aanduiding Allspace voor de extra grote versie van de Tiguan wordt vooral in Europa gebruikt. In Noord- en Zuid-Amerika brengt Volkswagen alleen de versie met lange wielbasis op de markt, onder de naam Tiguan.

De Tiguan Allspace valt niet alleen op door zijn langere wielbasis. Hij onderscheidt zich ook van de compactere Tiguan door zijn aangepaste ontwerp en zijn rijkere standaarduitrusting. De Tiguan Allspace is aan de voorkant gemakkelijk te herkennen door het licht gewijzigde ontwerp van zijn motorkap en de grille. De voorkant van de motorkap heeft andere contouren en is iets hoger geworden. De Tiguan Allspace heeft een ander silhouet dan de Tiguan, beginnend bij de achterste deurgrepen. De ruit in de D-stijl is veel groter dan die in de 'korte' Tiguan, waarbij de onderste raamlijn naar boven loopt. Aan de achterkant is de Tiguan Allspace bovendien langer dan de huidige Tiguan. De langere carrosserie verandert de proporties van de Tiguan Allspace. Zijn wielbasis is 110 mm langer dan die van de Tiguan en meet nu 2,791 mm. De grotere overhang achter benadrukt het eigen karakter van de SUV. De totale lengte van de auto nam toe met 215 mm tot 4,704 mm. Door zijn gegroeide lengte en wielbasis is de Tiguan Allspace extra ruim. Op de achterbank hebben de passagiers 60 mm meer beenruimte en ook kan er 115 liter meer bagage worden meegenomen (kofferbakvolume: 730 tot 1770 liter). Het interieur van de Tiguan Allspace is zelfs zo groot dat Volkswagen optioneel een derde zitrij kan monteren, waardoor de SUV getransformeerd wordt tot een 5+2-zitter. De Tiguan Allspace beleeft zijn Europese publieksdebuut op de Autosalon van Genève in maart. In de tweede helft van 2017 komt hij op de markt.