Mercedes-Benz GLA ondergaat facelift

9 januari 2017 | Met optische designaccenten aan de binnen- en buitenzijde en geactualiseerde uitrustingsvarianten is de Mercedes-Benz GLA aangepast voor het komende modeljaar. De compacte SUV heeft een krachtiger uitstraling gekregen. In januari 2017 beleeft het model tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit zijn mondiale première. De verkoop start op 9 januari.

Vanaf 9 januari kan de vernieuwde Mercedes-Benz GLA worden besteld. De vernieuwde GLA is standaard rijker uitgerust met onder andere 17 inch multispaaks lichtmetalen velgen en DYNAMIC SELECT. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 38.800 inclusief afleverkosten voor de GLA 180. Het topmodel Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC heeft een consumentenadviesprijs (inclusief afleverkosten) van € 81.329.

Er kan worden gekozen uit drie onderstelvarianten. Het comfortonderstel is standaard, als optie zijn een verlaagd onderstel (in combinatie met AMG Line of Dynamic Handling Package) en een offroad-comfortonderstel leverbaar. Bij de laatstgenoemde variant is de carrosserie 30 mm hoger geplaatst, wat zorgt voor meer bodemvrijheid, een hogere zitpositie en een markantere offroad-uitstraling.

De gefacelifte GLA is op het eerste gezicht te herkennen aan de gewijzigde bumpers en de nieuwe kleur 'canyonbeige'. Daarmee onderstreept de GLA nog meer dan voorheen zijn SUV-karakter. De tot dusver als optie leverbare bi-xenon-koplampen zijn vervangen door LED-koplampen, waarvan de kleurtemperatuur die van daglicht benadert.

In het interieur zijn er nieuwe bekledingen en sierdelen alsmede verchroomde bedieningselementen toegepast. Het vrijstaande 20,3 cm (8 inch) mediadisplay is net als de nieuwe wijzerplaten met rode wijzers uitstekend afleesbaar. Voor de uitrustingslijnen Style en Urban zijn er nieuwe bekledingskleuren beschikbaar.

Ook nieuw is een 360°-camera (leverbaar vanaf zomer 2017), die de directe omgeving rondom de auto opneemt en weergeeft, naar keuze in de vorm van een volledig beeld of als zeven verschillende splitscreen-weergaven op het mediadisplay. Daartoe behoort ook een virtuele blik bovenop de auto, gevormd uit de gegevens van de vier camera's aan de voor- en achterkant en in de buitenspiegels.

Het comfortexclusiefpakket breidt het huidige exclusiefpakket uit met comfortstoelen in SUV-specifiek buffellederlook zwart. Als sierdelen kan hier worden gekozen voor aluminium trapeziumgeslepen, populierenhout lichtbruin zijdemat of wortelnotenhout bruin glanzend. Bijzonder exclusief zijn sierdelen in essenhout matzwart of AMG-carbon. Het tot dusver geleverde exclusiefpakket met standaard sportstoelen blijft voor sportief georiënteerde klanten als optie leverbaar. Voortaan kan ook het nightpakket met de uitrustingslijn Style worden gecombineerd. De belangrijkste elementen zijn hier 18 inch lichtmetalen velgen in bicolor, grille met lamellen in hoogglanzend zwart, dakreling in zwart, sierlijst bovenkant portieren in zwart, alsmede voor- en achterbumper en buitenspiegels in hoogglanzend zwart.

De als optie leverbare led-koplampen zorgen met een kleurtemperatuur die vergelijkbaar is met daglicht niet alleen voor uitstekende verlichting, maar maken het rijden in het donker ook minder vermoeiend voor de ogen. Ook het energieverbruik ligt lager: zo'n 60 procent minder dan xenon en rond de 70 procent minder dan halogeen. Het dimlicht van 34 watt werkt via led-projectietechniek, het grootlicht maakt gebruik van led-reflectietechniek. Richtingaanwijzers, dagrijverlichting en positieverlichting zijn als multifunctionele lichtstroken uitgevoerd. Gedurende de volledige levensduur van de auto hoeven verlichtingselementen niet meer te worden vervangen.

De achterlichten zijn als volledige led-verlichting met multilevel-functie uitgevoerd, remlichten en richtingaanwijzers kennen drie standen: volledig helder bij daglicht, een middenstand in het donker en een gedimde stand om achteropkomend verkeer niet te verblinden. Hiermee biedt de GLA de juiste helderheid voor alle licht- en weersomstandigheden.

Ook op het gebied van aerodynamica de GLA voor modeljaar 2017. De gunstige luchtweerstand, het belangrijkste kenmerk voor een gering brandstofverbruik en een laag geluidsniveau, zelfs bij hogere snelheden, is het resultaat van vele aanpassingen op detailniveau, onder meer aan de A-stijlen, de buitenspiegels en de afdekking van de bodemplaat. Ook aan de daklijn, de achterlichten en de zijdelingse achterspoilers werden aanpassingen doorgevoerd. Dit leidde tot een betere cw-waarde van 0,28 tegenover 0,29 voor het voorgaande model.

De GLA is standaard voorzien van de 'actieve rem-assistent': deze waarschuwt de bestuurder bij te geringe afstand ten opzichte van de voorligger en levert indien nodig een rembekrachtiging die is aangepast aan de situatie. Wanneer het systeem herkent, dat de bestuurder te laat reageert, wordt er autonoom geremd om een botsing te voorkomen of de gevolgen te beperken. De GLA beschikt ook standaard over ATTENTION ASSIST, die verschijnselen van vermoeidheid via het stuurgedrag herkent en de bestuurder waarschuwt wanneer deze in slaap dreigt te vallen.

Nieuw is HANDS-FREE ACCESS leverbaar als optie. Hiermee kan de achterklep door middel van een beweging met de voet worden geopend of gesloten, zonder dat hier een aanraking voor nodig is. Bij het openen of sluiten klinkt een waarschuwingssignaal, terwijl het proces te allen tijde kan worden gestopt. Ook wanneer er een mogelijke belemmering wordt herkend, stopt het openen of sluiten direct. In combinatie met het opbergpakket is de bagageruimtebodem afsluitbaar. De sluiting is opgenomen in de handgreep en kan met behulp van een sleutel worden ver- en ontgrendeld.