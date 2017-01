Kia introduceert Stinger

9 januari 2017 | Kia heeft tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit zijn snelste auto ooit gepresenteerd: de Stinger. Deze gran turismo wil het merk zijn imago naar een hoger plan tillen. De verkoop van de vijfpersoons sportsedan start eind dit jaar in de Verenigde Staten. Of de Stinger ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.​

De Kia Stinger is direct herkenbaar als evolutie van de Kia GT Concept uit 2011. Het ontwerp is van de ontwerpers in de designstudio van Kia in Frankfurt, onder supervisie van Peter Schreyer, Kia Motors Chief Design Officer. Het weggedrag en de directe besturing zijn bepaald onder leiding van Albert Biermann, topman van het Vehicle Test en High Performance Development van Kia, en een groep engineers in Korea en op de Nürburgring.

De Stinger maakt een krachtige indruk dankzij slanke flanken, sierlijke welvingen en krachtige heupen. Typerende kenmerken van een achterwielaangedreven GT zijn een lange motorkap, een korte overhang vóór, een grote wielbasis voor een ruim interieur en een lange overhang achter met sterke schouders. De visuele balans geeft de Stinger een elegante en tegelijkertijd sportieve uitstraling.

De grote spoorbreedte en de verzonken contouren langs de deuren benadrukken de visuele kracht van de schouderlijn en het fastback-achtige silhouet van de Stinger. Andere puur functionele elementen van het exterieurdesign, zoals de uitgekiende luchtopeningen in de voorschermen, de vlakke bodem en de geïntegreerde diffuser achter, dragen bij aan de aerodynamische efficiency. Vier ovale uitlaatpijpen geven extra allure aan de achterzijde. De kenmerkende tiger-nose grille is sierlijk tussen de twee fraai vormgegeven LED-koplampen geplaatst.

Het dashboard oogt strak en de middenconsole is ergonomisch ingedeeld in twee delen: het infotainmentgedeelte vlak onder de grote kleurentouchscreen en daaronder een knoppencluster voor de klimaatcontrole. De bestuurder kijkt uit op een dik, met leder afgewerkt stuurwiel en het instrumentencluster met zowel analoge meters als een digitale TFT-kleurendisplay. De meters hebben een metalen rand en een felrode naald. Op het kleurendisplay worden performance data weergegeven, zoals G-krachten, rondetijden en de motorolietemperatuur. Ook informatie van de boordcomputer, de gekozen instellingen, navigatie-instructies en diagnosegegevens zijn oproepbaar. De ronde ventilatorroosters voorin en achterin zijn geïnspireerd op de luchtvaart en rond het gehele interieur loopt een satijn verchroomde sierlijst.

Na een lange carrière bij BMW maakte Albert Biermann in december 2014 de overstap naar Kia. Voor hem was het tijdens de eerste blik op de Stinger direct duidelijk: niet alleen het uiterlijk maar ook met de prestaties moest de Stinger imponeren. Het chassis van de Kia Stinger is gemaakt van 55 procent extra sterk staal: een uitstekende basis voor engineers om een optimaal weg- en rijgedrag te realiseren. De stijfheid levert ook een bijdrage aan de stilte in het interieur. De McPherson multi-link vóór- en achterwielophanging is zo afgesteld dat de bestuurder te allen tijde maximale feedback ervaart. Dankzij Dynamic Stability Damping Control kan de bestuurder kiezen uit diverse onderstel setups: een primeur in een Kia. Daarmee heeft de Stinger voor alle wegcondities en rijstijlen een passend antwoord. Er is keuze uit vijf rijmodi: Personal, Eco, Sport, Comfort en Smart. Allemaal hebben ze invloed op de dempers, het stuurgedrag en de respons op het gaspedaal.

Variable ratio Rack-mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS) is standaard. De stuurbekrachtingsunit is in dit geval direct op de tandheugel bevestigd met razendsnelle feedback, een direct stuurgedrag en minder vibraties tot gevolg. Afhankelijk van de gekozen rijmodus reageert de Stinger rustiger of agressiever op stuurinput.

Er is keuze uit twee aluminium turbomotoren, die beide nog in ontwikkeling zijn. Standaard krijgt de gran turismo een 2,0-liter viercilinder Theta II-turbobenzinemotor met een vermogen van naar schatting 189 kW (258 pk) bij 6.200 toeren per minuut en 353 Nm trekkracht tussen 1.400 en 4.000 toeren per minuut. Een 3,3-liter twinturbo V6 Lambda II-benzinemotor (alleen voor de Stinger GT) levert 272 kW (370 pk) bij naar schatting 6.000 toeren per minuut en 510 Nm trekkracht tussen 1.300 en 4.500 toeren per minuut. Kia mikt voor de topversie op een 0-100-sprinttijd van 5,1 seconden en een topsnelheid van ongeveer 268 km/u.

Kia koppelt beide turbomotoren aan een achttrapsautomaat van de nieuwe generatie, die de achterwielen of alle wielen aandrijft (optioneel voor beide motoren). Via schakelflippers aan het stuurwiel kan de bestuurder ook zélf schakelen. De in eigen huis ontwikkelde automaat is al leverbaar in de Kia K900 en staat garant voor soepel schakelen en maximale brandstofefficiëntie. De automaat heeft een Centrifugal Pendulum Absorber (CPA), een koppelverdeler die torsionele vibraties in de aandrijflijn reduceert: een techniek bekend is uit de luchtvaart en de autosport. Via de diverse rijmodi is keuze uit vijf schakelprogramma's. Ook de gasrespons is instelbaar.

De AllWheelDrive-variant is standaard voorzien van Dynamic Torque Vectoring Control. Dit systeem monitort het wegdek en de input van de bestuurder en verdeelt automatisch de aandrijf- en remkrachten over de wielen voor maximale controle onder alle omstandigheden. De versie met achterwielaandrijving is voorzien van een mechanisch gelimiteerd sperdifferentieel, zodat de achterwielen het vermogen zo efficiënt mogelijk toebedeeld krijgen.

Er is keuze uit diverse lichtmetalen wielen en banden. De versie met viercilindermotor staat standaard op 225/45 R18 performancebanden. De Stinger met V6 beschikt over high-performance-rubber in de maat 225/40 R19 vóór en 255/35 R19 achter. Geventileerde remschijven van Brembo met vier zuigers per cilinder vóór en twee zuiger per cilinder achter zijn standaard voor de V6-variant.

Connectiviteit, entertainment en voertuiginformatie zijn net zo belangrijk als een dynamisch rijgedrag. Kia voorziet de Stinger daarom van de nieuwste generatie infotainmentsystemen. Bluetooth-connectiviteit is standaard en de meeste functies van de auto zijn te bedienen via het stuurwiel. Het in hoogte instelbare Head-Up Display (HUD) met kleurenscherm toont relevante informatie recht in het zichtveld van de bestuurder. Onder meer de snelheid, navigatie-instructies, audio- en cruisecontrol-informatie en meldingen van het Blind Spot Detection-systeem zijn zichtbaar. Op de middenconsole plaatst Kia een inductielader waarmee smartphones draadloos opgeladen kunnen worden.

Het standaard audiosysteem voor de Stinger met viercilindermotor bestaat uit zes speakers en een zeven inch touchscreen. Het standaard audiosysteem in de Stinger met V6-motor heeft negen speakers en een externe versterker. Een Harman/Kardon®-audiosysteem met 720 watt is optioneel. Deze geluidsinstallatie heeft vijftien speakers, subwoofers onder de bestuurders- en passagiersstoel en Clari-Fi: een gepatenteerd systeem dat details die verloren zijn gegaan in gecomprimeerde muziekbestanden opnieuw tot leven wekt en detail en energie toevoegt aan alle muziekstreams en formats van lage kwaliteit. Ook QuantumLogic Surround Sound-technologie is aanwezig. Dit maakt geluid levendiger, intenser en driedimensionaal.