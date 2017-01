Audi koppelt autonoom rijden aan kunstmatige intelligentie

6 januari 2017 | Kunstmatige intelligentie is volgens Audi een onmisbare technologie om autonoom rijden mogelijk te maken. Audi werkt daarom samen met vooraanstaande bedrijven uit de elektronica-industrie aan de ontwikkeling van baanbrekende knowhow op het gebied van machinaal leren. Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas presenteert Audi de Q7 deep learning concept, een autonoom rijdende auto die is ontwikkeld in samenwerking met NVIDIA.

In samenhang met de CES 2017 keynote-presentatie van NVIDIA demonstreert Audi de intelligentie van de Q7 deep learning concept op een terrein dat speciaal is ingericht voor autonoom rijden. De auto vindt zijn weg met behulp van een frontcamera met een resolutie van 2 megapixel. Deze communiceert met een NVIDIA Drive PX 2 processor, die op zijn beurt de besturing van de auto met de grootst mogelijke precisie bedient. De controller is speciaal ontworpen voor toepassing in autonoom rijdende auto's.

Tijdens de eerste testfase, het rijden met een bestuurder aan boord, raakt de Audi Q7 deep learning concept enigszins vertrouwd met de route en de omgeving, door middel van observatie en met behulp van extra trainingscamera's. Tijdens de daaropvolgende testritten is de auto in staat om instructies te begrijpen, bijvoorbeeld die van een tijdelijk verkeersbord, en die vervolgens te interpreteren en rekening houdend met de omstandigheden te handelen.

Dankzij zijn systeemexpertise wordt NVIDIA gezien als een gerenommeerde halfgeleiderfabrikant. Audi werkt sinds 2005 samen met deze fabrikant. In de Audi A4 werd al in 2007 een NVIDIA-chip toegepast en twee jaar later stelde de NVIDIA-technologie de Audi A8 in staat om een nieuwe mijlpaal te vestigen op het gebied van displaytechnologie. Het Modular Infotainment Platform (MIB), dat werd geïntroduceerd in 2013, was voorzien van een Tegra 2 processor van NVIDIA. In 2015 werd MIB2 voorgesteld in de Audi Q7. Dit systeem maakt gebruikt van een NVIDIA T 30 processor.

De volgende ontwikkelingsfase van het platform luistert naar de naam MIB2+. Dit systeem maakt dit jaar zijn debuut in de volgende generatie van de Audi A8. Het hart van het systeem wordt gevormd door de Tegra K1 processor, die nieuwe functies mogelijk maakt en de rekenkracht biedt die nodig is voor de aansturing van meerdere displays met hoge resolutie; waaronder de tweede generatie van Audi's virtual cockpit. Onboard- en online-informatie zullen samenvloeien, waardoor de auto meer deel gaat uitmaken van de cloud dan voorheen. Niet alleen MIB2+ maakt zijn debuut in de nieuwe Audi A8, maar ook de centrale rijassistentie-besturingsunit (zFAS). Audi en NVIDIA willen hun samenwerking verder gaan intensiveren door de ontwikkelingsexpertise van NVIDIA met betrekking tot kunstmatige intelligentie-toepassingen te koppelen aan Audi's knowhow voor de automatisering van auto's.

Een andere belangrijke partner van Audi is Mobileye, dat reeds een beeldverwerkingschip levert voor het zFAS-systeem. Dit Israëlische hightechbedrijf is wereldwijd actief op het gebied van beeldherkenning voor toepassing in auto's. Mobileye levert al een camera voor toepassing in diverse Audi-modellen (de Audi Q7, de A4/A5-reeks en de nieuwe Q5) waarbij de bijbehorende beeldverwerkingssoftware een groot aantal objecten kan herkennen. Voorbeelden daarvan zijn rijbaanmarkeringen, auto's, verkeersborden en voetgangers. Op dit moment worden de karakteristieken van deze objecten nog handmatig ingevoerd.

Met de nieuwe A8 zetten Audi en Mobileye een volgende stap met beeldherkenning die voor het eerst gebruikmaakt van diep leren-methodes. Diepe neurale netwerken stellen het systeem in staat om zichzelf te leren welke karakteristieken geschikt en relevant zijn voor het identificeren van verschillende objecten. Met behulp van deze methodologie kan de auto zelfs herkennen waar ruimte is om te rijden, een basisvoorwaarde om veilig autonoom te kunnen rijden. De autonome filefunctie zal in de nieuwe A8 debuteren en daarmee voor het eerst worden toegepast in serieproductie. Deze functie biedt de bestuurder altijd de mogelijkheid om de besturing van de auto weer over te nemen. Hiermee is een volgende stap gezet om het volgende decennium in te luiden met een aanzienlijk hoger automatiseringsniveau in een toenemend aantal rijsituaties.